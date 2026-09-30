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習近平訪美罕見緊牽彭麗媛！前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。美聯社
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。美聯社

華爾街日報報導，中國大陸國家主席習近平上周訪問華府期間，多次被拍到緊牽妻子彭麗媛的手，甚至在走下專機舷梯及登上美國國家檔案館陡峭階梯時，都明顯倚靠妻子同行。這些看似平常的夫妻互動，在一向極力避免領導人流露脆弱形象的中國政治文化中相當罕見。曾任美國中央情報局（CIA）資深中國分析員的韋德寧（Dennis Wilder）更指，彭麗媛的角色遠不只是陪同出訪的第一夫人，習近平相當倚重她長年累積的解放軍人脈，甚至直言：「她其實是江青以來，中國最有權勢的女性。」

事實上，身為家喻戶曉的軍旅女高音歌唱家，彭麗媛早已是全中國知名人物，習近平當年甚至更常被外界稱為「彭麗媛的丈夫」。直到2012年底習近平登上權力巔峰，兩人的公眾身分才徹底翻轉。彭麗媛是習近平第二任妻子，兩人育有一女；習近平第一任妻子是一名外交官之女。

按照中國最高領導層嚴格控制公開形象的傳統，習近平緊牽彭麗媛的畫面格外引人注意，讓外界重新關注彭麗媛在習近平身邊扮演的角色，是否早已超越一般第一夫人的禮儀功能。中國高層通常避免在公開場合倚靠妻子，以免流露軟弱的形象；領導人配偶在國是訪問中的角色，也長期局限於揮手、微笑及參訪文化場所等禮儀活動。

美國國安會前官員韋德寧認為，答案可能藏在彭麗媛與中國人民解放軍長達數十年的關係中。

彭麗媛過去在解放軍中具有相當於少將的文職幹部級別，2012年曾出任解放軍藝術學院院長，直到該校2017年軍改後併入國防大學。但彭麗媛真正重要的地方，未必是這些公開頭銜，而是她在解放軍內部累積的人脈。

韋德寧指出，彭麗媛實際工作涉及軍方幹部考核體系，也就是負責審查中國軍方領導人選的機制。他說：「習近平非常倚重她的人脈。習自己在解放軍裡沒有彭麗媛那樣的人脈網。」

韋德寧解釋，習近平掌權之前，彭麗媛早已隨軍方文藝團體多年走遍各大軍區，不僅登台演出，也出席軍方宴會，結識大批軍方高層。換句話說，在習近平真正掌握解放軍之前，彭麗媛就已經熟悉軍中的人物與人際網絡，甚至掌握哪些人忠誠、哪些人並不可靠。

韋德寧直言：「她其實是江青以來，中國最有權勢的女性。」江青是中共前領導人毛澤東妻子，也是文化大革命期間「四人幫」核心人物。江青當年介入政治並掌握龐大權力的歷史，也讓中共此後極度忌諱最高領導人的配偶被視為介入決策。

彭麗媛是否介入軍方人事，在中共政治中高度敏感，中國官方也幾乎未公開她的實際影響力。華爾街日報指出，在習近平未指定接班人、可信任幕僚圈縮小之際，他真正倚重的人尤其受到關注。

中國大陸國家主席習近平（左）與夫人彭麗媛（右）23日抵達華府，走下專機舷梯時，緊牽夫人彭麗媛。歐新社
中國大陸國家主席習近平（左）與夫人彭麗媛（右）23日抵達華府，走下專機舷梯時，緊牽夫人彭麗媛。歐新社

美國總統<a href='/search/tagging/2/川普' rel='川普' data-rel='/2/104134' class='tag'><strong>川普</strong></a>（右2）與第一夫人梅蘭妮亞（右1）25日陪同中國大陸國家主席習近平（左2）與夫人彭麗媛（左1）參觀美國國家檔案館。法新社
美國總統川普（右2）與第一夫人梅蘭妮亞（右1）25日陪同中國大陸國家主席習近平（左2）與夫人彭麗媛（左1）參觀美國國家檔案館。法新社

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