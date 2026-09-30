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涉台文件牽動敏感神經 川習參訪國家檔案館前展品急撤

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）25日在華府結束參訪美國國家檔案館。美聯社
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）25日在華府結束參訪美國國家檔案館。美聯社

美國總統川普與中國國家主席習近平日前參訪美國國家檔案館，據悉中方不滿美方計劃展出「舊金山和約」，萬里長城磚石等展品在最後一刻被撤下，凸顯台灣議題牽動著美中關係敏感神經。

美國全國公共電台（NPR）報導，要求匿名的外交官與知情人士透露，館方原本在大廳中央擺放一張鋪有黑色桌巾的臨時長桌，陳列一塊萬里長城磚石和清朝光緒皇帝贈送的精美捲軸等，但因中方不滿美方計劃展出「舊金山和約」，這些展品最終被撤下。

一名中國外交官說，北京對舊金山和約相當不滿，「因為簽署這項條約的是美國和日本，而不是中國」。

舊金山和約是以美國為首盟國與日本於1951年簽下的和平條約，目的在於結束二戰敵對狀態和解決日本戰敗投降的政治地位，並釐清戰爭責任衍生的國際法律問題，日本在和約中承認放棄台灣，但未確立台灣地位，也未明言台灣歸屬北京。

美國國安會前中國事務主任、現為布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出：「這是中方很在意的一個爭議點，因為他們不是舊金山和約簽署國，中方也對這項條約沒有確定台灣政治地位感到不滿。」

中國外交官表示，在兩位領導人抵達國家檔案館前90分鐘，中方都還不清楚美方是否會撤下相關展品。他們說，中國駐美大使館是在本月24日、習近平訪問華府期間，得知美方計劃展示的文件清單。

當川普與習近平走上鋪著紅毯的階梯、進入國家檔案館時，大廳的展示桌已被撤走，兩人隨後瀏覽美國「獨立宣言」、「美國憲法」和「美國權利法案」原始文件。

根據報導，參與籌備的美國官員透露，美方也曾討論是否展出其他攸關美台關係的重要文件，包括美國對台的「六項保證」和美中之間的「三個聯合公報」，最終決定不予展示。

這起事件凸顯台灣議題在美中關係中依然高度敏感，而對歷史詮釋的細微差異恐會持續影響外交政策。

NPR指出，向習近平展示涉台文件幾乎肯定會激怒北京，但也顯示出川普政府內部有人對川普高規格接待習近平有所反彈，部分人士擔心習近平會試圖改變美國對台灣的官方立場。

何瑞恩認為，川普帶習近平參觀國家檔案館，是為了回應習近平對其5月訪問北京時的熱情款待，當時習近平陪同川普參觀天壇及中南海花園。

他說：「習近平帶川普參觀天壇，並向其介紹天壇寓意，川普則向習近平展示美國建國文件，以及這些文件如何影響美國對中政策，我認為這是在傳達川普總統行事所遵循的框架與界線。」

川普 習近平 川習會

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