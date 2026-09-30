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售陸武器？川普：我沒聽過 駐中大使可能是講台灣

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
美國駐中國大使龐德偉（左）廿七日說川普總統（右）曾問習近平問要不要買美國武器，引起軒然大波，川普廿八日則否認此說。美聯社
美國駐中國大使龐德偉（左）廿七日說川普總統（右）曾問習近平問要不要買美國武器，引起軒然大波，川普廿八日則否認此說。美聯社

美國駐中國大使龐德偉廿七日接受福斯新聞專訪時說，美國總統川普曾詢問大陸國家主席習近平是否想購買一些美國武器。川普廿八日在白宮橢圓辦公室否認此說，表示從未跟習近平討論出售武器給大陸。

龐德偉受訪時並未說明川普這番發言是否在上周美中峰會或先前川習會期間 ，也未透露習近平如何回答。

川普廿八日在白宮被記者追問龐德偉說法時，顯得相當困惑，川普當場反問：「賣給中國？你是說台灣嗎？我從沒聽過這回事，我得去問問他。」

川普接著說：「中國大概會想買，因為美國製裝備比中國製好。所以也許這是個好主意。但我們沒有討論過這件事。」對於龐德偉為何會有上述說法，川普推測：「他可能是在講台灣，我想他講的是台灣。」

龐德偉接受福斯主播布瑞姆訪問時說，雖然美中兩國多年關係緊張，川普仍向習近平提出是否想要購買美國武器。布瑞姆詢問美國是否為了安撫習近平而延後對台軍售，龐德偉否認，表示川普在台灣問題上「比我見過的任何人都更堅定」。龐德偉表示，川習兩人談到美國未來對台軍售時，川普說道「嘿，我們也賣武器給全世界各地的人」。

國會山莊報報導，美國法律允許美國提供武器給台灣做為防禦，並威懾大陸不要侵犯台灣。美國國務院廿八日表示，美國法律禁止出售武器給大陸，目前也沒有任何向陸方出售武器的提議或計畫。

香港南華早報報導，美國駐北京大使龐德偉日前爆料，川普曾向習近平兜售美國武器，儘管川普事後否認，但美中過去確實曾有軍售往來。

一九八○年代美蘇冷戰期間，美國雷根政府為聯手北京抗衡蘇聯，一度擴大與大陸軍事合作，直到一九八九年天安門事件後才中止，美國國會隨後更立法限制對中軍售。

雷根政府曾短暫擴大與北京軍事合作，批准多項軍事交易，包括價值約五點五億美元的「和平珍珠計畫」，原定為中國殲-8戰機配備美製航電系統。然而，一九八九年六月天安門事件後，美中這類軍事合作宣告終止。時任美國總統老布希暫停對大陸軍售及軍事交流，美國國會之後進一步將限制向中方轉移美國國防裝備的規定寫入法律。

不過，美國法律允許總統基於國家利益豁免相關限制，只是歷屆政府至今都未利用這項權力恢復對北京出售傳統武器。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」的甘思德則對龐德偉公開這段對話感到不解，他說：「不太確定龐德偉大使為什麼會覺得，把這番話公諸於世是明智之舉。」

川普 習近平 川習會 軍售 武器

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