談川習會 美前副國務卿坎伯：中國有意削弱美日團結

曾在美國前總統拜登政府時期擔任副國務卿的坎伯昨天在東京都接受日本放送協會（NHK）採訪。關於上週舉行的川習會，他認為中方有意削弱美日團結。

關於美國總統川普與中國國家主席習近平上週舉行的高峰會，坎伯（Kurt Campbell）受訪時分析指出：「習主席的目的是讓川普總統接受中國的世界觀。」

他還表示：「中方試圖讓美國對旨在維護台海和平與穩定的支援產生疑慮，破壞美台關係的基礎。我認為習主席一直在反覆強調、一貫堅持一個立場，就是要求美國和川普總統基本上必須正視中方對這一系列問題的看法。」

關於川普政府在這次美中峰會的發言中以及所發表的官方文件中提及兩國在第二次世界大戰中是盟友一事，坎伯指出：「這反映出中方希望有效操控美國的強烈意圖。中國共產黨與美國當時不是同盟關係。」

他表示，「習主席試圖離間美國和日本，模糊美日同盟關係和互信關係的本質」，從而指出中方有意削弱美日團結。