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300億對300億 分析：美中經貿關係短期內不再大起大落

中央社／ 台北29日電

川習會落幕後，美中經貿團隊達成8點成果共識，包括對等降低自對方進口、規模約300億美元產品的關稅。中國學者分析，降稅後的關稅水準將回到兩國貿易戰前，而規模未來可望增至400億、甚至500億元，兩國經貿關係短期內不再大起大落。

美國總統川普（Donald Trump）當地時間24日在白宮與到訪的中國國家主席習近平舉行會談。川習會後，雙方經貿團隊達成8點成果共識，包括對等降低自對方進口、規模約300億美元產品的關稅。

中國商務部昨天表示，其中約90%的產品關稅將降至最惠國稅率水準，涉及農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭、家電、嬰兒用品等。另據外電，美方降稅清單共77項，包括家居用品、運動器材及玩具等。

香港星島日報今天引述上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，中國方面降稅商品主要為農產品、新增承諾的煤炭、部分醫療器械等需從美國進口的品類；美方降稅商品則主要為家具、玩具等本土不生產、需中國進口且非敏感非戰略的品類，降稅目的為推動中國採購美國農產品及能源。

吳心伯指出，中美其實都有擴大降稅範圍的意願。美國需要從中國進口的非敏感非戰略性商品的價值遠不止300億美元，將由後續雙方成立的貿易理事會推進。

他認為，中美2025年夏季開啟經貿談判後，兩國經貿關係整體保持穩定，而由於美方關稅牌失效，又依賴中國供應鏈，中方「稀土政策發揮作用，相信美方短期不會再輕舉妄動」，類似去年初美國大規模加徵關稅這類極端情形「大概率不會重演」。

川普 習近平 川習會

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