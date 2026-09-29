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川習會未談汽車 日媒：中國車進入美國市場只是時間問題

中央社／ 台北29日電
美中元首峰會落幕，汽車雖未成為會談重點、也未達成開放中國電動車進入美國市場的相關協議。歐新社
美中元首峰會落幕，汽車雖未成為會談重點、也未達成開放中國電動車進入美國市場的相關協議。歐新社

美中元首峰會落幕，汽車雖未成為會談重點、也未達成開放中國電動車進入美國市場的相關協議，但日媒綜合產業趨勢與各方研判稱，中國汽車進入美國市場只是時間問題，美國車界已開始因應。

美國總統川普（Donald Trump）當地時間24日在白宮與到訪的中國國家主席習近平舉行會談。日經中文網28日報導，川習會前夕，美國國內出現警惕對中國汽車放寬限制的聲音，業界普遍認為川普可能將汽車作為談判籌碼，允許中國車企在美國銷售和生產汽車。

不過，據了解，川普在會談中並未提及中國汽車，原本被認為將陪同習近平出訪的比亞迪等中企高管，也沒有出現在代表團和國宴中。

報導引述日本一家汽車零部件公司高管稱「暫時度過了危機」，因為越來越多的日資零部件企業擔心，若比亞迪等中國車企開始在美國生產，「可能因價格競爭而失去訂單，導致美國業務的基礎動搖」。

川普在川習會前曾表示，「如果中國想進入美國，並在這裡開設汽車工廠，我不介意」。報導提到，美國目前實際上對中國汽車實施封鎖，不僅對整車徵收超過100%的高額關稅，還對中國車載軟體進行限制。

針對中國汽車的問題，報導引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（ScottKennedy）表示，「國會對政策調整的批評日益加強，短期內（對中國汽車）放寬限制的可能性較低」。

報導表示，對於放寬對中國汽車的限制，美國汽車業和對中強硬派都強烈反對，若在期中選舉前推進放寬措施，可能引發反彈。

通用汽車（GM）和豐田等企業加入的美國汽車創新協會（AAI）等在會談前呼籲跨黨派議員通過一項法案，禁止與中國等敵對國家相關的汽車和軟體的進口、製造和銷售。

報導表示，支援立法的不僅是企業，還包括川普政府的重要支持者、有大量工人加入的聯合汽車工會（UAW）。UAW雖傾向民主黨，卻具影響期中選舉搖擺州局勢的力量，成員中也有眾多川普的支持者。

不過，即使沒有放寬限制，專家也認為中國汽車進入美國市場只是時間問題，因為中國正迅速擴大銷售，試圖搶占全球市場。英國調查公司GlobalData的數據顯示，中國品牌汽車的全球市占率在2021年為15%，預計2026年將增至24%。中國汽車出口量可望在2026年首次突破1000萬輛。

此外，報導說，美國自身也有渴望獲得中國電動車技術的現實。前拜登政府為了對抗中國而推進培育EV產業的政策，但由於未能有效降低成本，導致企業接連倒閉。通用汽車等因EV業務而蒙受巨大虧損，不得不縮減相關研發。

川普 習近平 川習會

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