美國對中國軍售有前例！六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京武器

香港南華早報報導，美國駐中國大使龐德偉日前爆料，川普曾向習近平兜售美國武器，儘管川普事後否認，但美中過去確實曾有軍售往來。1980年代，美國雷根政府為聯手北京抗衡蘇聯，一度擴大與中國的軍事合作，直到1989年天安門事件後才中止，美國國會隨後更立法限制對中軍售。不過，美國法律仍允許總統基於國家利益豁免相關限制，只是歷屆政府至今都未藉此恢復對北京出售傳統武器。

1980年代冷戰期間，美中因共同面對蘇聯威脅，雷根政府曾短暫擴大與北京的軍事合作，批准多項軍事相關交易，其中包括價值約5.5億美元的「和平珍珠計畫」（Peace Pearl），原定為中國殲-8戰機配備美製航電系統。

然而，1989年6月天安門事件後，美中這類軍事合作宣告終止。時任美國總統布希暫停對中國軍售及軍事交流，美國國會之後進一步將限制向中國軍方轉移美國國防裝備的規定寫入法律。

不過，美國法律允許總統基於國家利益豁免相關限制，只是歷屆政府至今都未利用這項權力恢復對北京出售傳統武器。

而美國停止對中出售傳統武器後的30多年來，中國軍力快速擴張，不僅打造出以艦艇數量計算全球規模最大的海軍，飛彈、空軍及核武能力也大幅提升。美國的軍事部署則逐步轉向防範中國，歷屆政府投入數十億美元，為可能與北京爆發的軍事衝突做準備，同時提供台灣武器嚇阻中國犯台。

龐德偉稱川普向習近平兜售武器後，立即引發美國外交與國安圈議論。

華府智庫「美國企業研究所」亞洲安全研究員、曾任五角大廈及白宮官員的古柏（Zack Cooper）表示，他原本看到川習會雙方實際宣布的重大成果似乎只有租借兩隻貓熊，已感到失望，「但我從沒想過，美國總統可能會提議向中國出售美國武器」。

庫柏特別指出，這項說法並非來自匿名消息人士，而是川普任命的駐中國大使受訪發言。他點出，川普一方面不願批准對台軍售，同時又向中國提出軍售，「令人震驚」。

不過，華府智庫「昆西研究所」的西蒙（Denis Simon）認為，川普「提出這個想法」與真正提出具體軍售方案仍有差別。目前沒有證據顯示川普曾向中國提出購買特定美國武器的具體方案，也沒有證據顯示中國接受或認真磋商相關交易，因此這番話看來更像是一種修辭或談判手法，而非真正的軍售提案。

西蒙分析，川普背後的邏輯可能類似：「你們反對我們賣武器給台灣，但美國本來就向許多國家出售武器。如果中國想買，為什麼中國不能買美國武器？」他認為，這是一種刻意挑釁、重新框定台灣議題的方式。

西蒙進一步指出，這起事件也反映川普看待對台軍售時更具交易色彩的思維。依照他的解讀，川普的思考模式更接近：台灣需要武器、北京反對，那麼就看看北京願意拿什麼交換。

他也指出，川普可能藉由假設性的對中軍售，宣傳美國軍事裝備的吸引力，暗示就連北京都可能認為美國武器優於中國自己的裝備。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」的甘思德（Scott Kennedy）則對龐德偉公開這段對話感到不解，直言：「哇！不太確定龐德偉大使為什麼會覺得，把這番話公諸於世是明智之舉。」