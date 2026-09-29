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俞大㵢：二戰抗日 是中華民國與美國並肩作戰

聯合報／ 編譯俞仲慈盧思綸／綜合報導
我駐美代表俞大㵢27日接受美國CBS專訪，當場拿出3張飛虎隊相關歷史照片，強調當年與美國並肩抗日的是中華民國政府。 圖／截自Face the Nation在YT的影音
我駐美代表俞大㵢27日接受美國CBS專訪，當場拿出3張飛虎隊相關歷史照片，強調當年與美國並肩抗日的是中華民國政府。 圖／截自Face the Nation在YT的影音

我駐美代表俞大㵢廿七日在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」說，他相信，美國對台立場沒變；對於中國大陸國家主席習近平在上周華府「川習會」時提到二戰美中聯手抗日，俞大㵢強調，當年與美國並肩作戰的是中華民國、而非習近平或中共。

俞大㵢對該節目主持人布瑞南表示，美國總統川普表明，的確在這次川習會時提到台灣，但並非主要議題，會後美中發布的會談成果清單也均未提到台灣。

俞大㵢說明，中共政權直到一九四九年才成立，二次大戰期間他們只是游擊隊，和日軍幾乎沒什麼交戰；但他們在韓戰時與美軍交戰且殺害美軍官兵。

俞大㵢拿出歷史照片佐證解釋，「美國飛虎隊戰機用我們的旗幟，機上有我們的國徽；當時每位美國飛行員出任務時，飛行夾克背後繡上誓盟」。

俞大㵢還說，也有一種觀點認為，美中現在必須共同對抗新軍國主義，暗示是日本和菲律賓等國。他表示，這完全扭曲事實，北京才是真正的侵略者，正是他們在亞太的第一島鏈製造緊張；北京正企圖在美國與包含日本的夥伴盟友間挑撥離間。

對於一四○億美元的對台軍售案仍卡關，俞大㵢認為，這不只是一次採購或銷售，以實力謀和平是避免衝突的最佳途徑，大陸不會進攻台灣的前提就是台灣必須強大。

俞大㵢形容，美國正掀起一波龐大的人工智慧（ＡＩ）浪潮，「台灣就是製造衝浪板的人」，包括半導體、ＡＩ技術堆疊及伺服器；台美形成相互依存的共生關係，這也是台灣應受保護的原因。

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