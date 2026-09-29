美中公布降關稅清單 各優惠300億美元商品

白宮廿七日公布清單，列出美中可能適用較低關稅的商品。白宮表示，兩國將審查清單，以對等互惠方式對相關商品提供較低關稅。此安排涉及雙方各約三百億美元商品，但白宮尚未說明具體稅率與開始實施時程。

據美中政府公布文件，美國進口清單列七十七類中國大陸商品，包括煙火、家用品、運動器材、玩具及耶誕節裝飾品。白宮說，大陸也同意明、後年進口至少一千萬公噸美國煤炭。

這項涉及共約六百億美元貿易額的降稅計畫，是上周「川習會」較明確成果之一，但金額只占兩國去年商品貿易總額四一五○億美元一小部分。

美國貿易代表葛里爾說，清單所列的是可望獲較優惠關稅待遇的非敏感商品。這些降稅的建議，有助美國農產品和醫療器材進入大陸市場，也將降低大陸家用品與玩具進入美國市場的障礙。川普正爭取讓約占美國對大陸出口總額三成的商品，更容易銷往大陸；美國消費者將因進口大陸家用品、玩具而受惠。

大陸商務部昨也發布，美方將對自大陸進口約三百億美元的玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等商品降低關稅；中方則對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約三百億美元自美進口商品降低關稅，其中超過九成的產品將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。

中美第八輪經貿磋商時，大陸副總理何立峰與美國財政部長貝森特為中美各自負責人，進行首次人工智慧（ＡＩ）對話。大陸商務部表示，雙方約定十一月底前舉行下一次對話，且同意建立ＡＩ事件的溝通管道。雙方還同意就增加中美航班保持溝通。