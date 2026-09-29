中美軍方將速簽備忘錄 溝通預防危機

白宮川習會成果受各界關注，香港南華早報報導，北京在公布涵蓋貿易、人工智慧、禁毒合作及國際事務等八項峰會成果之外，另外宣布一項軍事安排，即中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」諒解備忘錄。報導指這項安排是在川習會後提出，可能為雙方指揮官在印太處理危險海空接觸時，再增一套危機管理機制。

相較北京的公開發布，美方顯得低調。目前這項承諾未列入白宮公布的川習會成果，截至昨日，美國防部及印太司令部尚未公開確認。

南早報導，大陸外交部廿六日表示，中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」諒解備忘錄。星島日報也指，此次川習會中美其實還達成一項不小的共識，即兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，以呼應大陸國家主席習近平在會晤中所強調「中美雙方必須守住不衝突的底線」。

南早稱，中美兩軍目前已有磋商安排及高層溝通管道，但中方公告並未說明，這份備忘錄是否會建立新的熱線、制定現有聯繫管道的使用程序，或界定哪些事件會觸發危機磋商。報導指，過去中美軍事接觸改善後，曾因政治爭議而中斷，正式溝通機制在危機期間也未必總能及時促成雙方交流。

這份擬議中的備忘錄將建立在近期中美兩軍恢復高層接觸的基礎上。美軍印太司令帕帕羅八月底在加拿大與解放軍東部戰區司令員楊志斌會面。這是兩人首次會面，也顯示中斷兩年的中美戰區層級接觸已恢復。

不過，南早引述夏威夷東西方中心資深研究員羅伊表示，即使這份備忘錄最終簽署，也不會解決中美軍事競爭背後的戰略分歧，但指揮官之間的溝通可幫助雙方理解彼此行動，並在部分情況下避免將軍事動作誤判為敵對行動。

此外，中美峰會後，雙方同意建立人工智慧（ＡＩ）對話機制。對這項新機制是否更多體現美方思路，大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，中方一貫主張應堅持發揮聯合國主要的討論與決策作用，構建公正合理的全球人工智慧治理體系，同時也願與美方通過人工智慧政府間對話等管道保持溝通交流。