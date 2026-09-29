聽新聞
0:00 / 0:00

美賣武器 川普要習近平「也買一些」

聯合報／ 編譯劉忠勇陳韻涵茅毅／綜合報導
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室登場。 美聯社
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室登場。 美聯社

美國駐中國大陸大使龐德偉廿七日接受美國「福斯周日新聞」專訪時指稱，總統川普在台灣議題的立場很堅定，且美國的根本立場也沒變，「我們不支持台獨，也不支持以脅迫方式處理台灣議題」。

龐德偉說，川普曾向習近平明言，美國原本就會對全球各地軍售。川普有次甚至問習近平，「你要不要也買一些」美製武器。對此，美國國務院廿七日聲明，（一九八九年天安門事件後）美國法律禁止對大陸軍售，美方沒有對中軍售提議或計畫。

對部分美國國會議員質疑，美國是否為了維持與大陸在外交的和諧，而不願提供台灣自衛所需武器，並有損美國在印太的影響力及嚇阻力，龐德偉澄清，事情絕非如此。他見證川普在台灣議題展現「最強硬」的立場之一，川普已向大陸國家主席習近平重申，美國「一中政策」並未改變，並堅定支持台灣關係法、美中三項聯合公報和對台六項保證。

龐德偉表示，一九七九年華府和北京建交以來，川普任內批准的對台軍售總額，比其他美國總統都「多百分之五十」，「我不接受川普沒替台灣做到該做的事」這種說法；川普也已批准一一○億美元對台軍售，「其他對台軍售案仍持續討論中」。

紐約時報報導稱，美國總統提議對中軍售非比尋常。美國智庫布魯金斯研究院主任何瑞恩也說，川普提議對中軍售，勢必令那些直面大陸軍事壓力的美國夥伴感到不安，例如菲律賓、日本與台灣。英國金融時報引述智庫「美國企業研究所」研究員古柏報導，川普提議對中軍售，「簡直瘋了」；「我敢說，習近平當時很想講，『每種都給我們（大陸）來一件，謝謝』」。

五月川習會後，川普接受外媒訪問指，美國對台軍售是很好的美中談判籌碼。他在上周川習會後稱，此次川習會未花太多時間談台灣，習近平很清楚他的立場，目前一切都很好，就照現況繼續下去。

川習 川普 習近平 武器 軍售 一中政策 國務院 美中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

對台軍售卡關之際 川普被揭露曾向習近平兜售武器

龐德偉重申美對台立場不變 爆料川普曾問習想不想買美國武器

對台軍售還卡著！美大使曝川普問習近平買不買美國武器 國務院急澄清

美駐陸大使龐德偉：對台立場沒變 對台軍售續談

相關新聞

美賣武器 川普要習近平「也買一些」

美國駐中國大陸大使龐德偉廿七日接受美國「福斯周日新聞」專訪時指稱，總統川普在台灣議題的立場很堅定，且美國的根本立場也沒變，「我們不支持台獨，也不支持以脅迫方式處理台灣議題」。

俞大㵢：二戰抗日 是中華民國與美國並肩作戰

我駐美代表俞大㵢廿七日在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」說，他相信，美國對台立場沒變；對於中國大陸國家主席習近平在上周華府「川習會」時提到二戰美中聯手抗日，俞大㵢強調，當年與美國並肩作戰的是中華民國、而非習近平或中共。

美中公布降關稅清單 各優惠300億美元商品

白宮廿七日公布清單，列出美中可能適用較低關稅的商品。白宮表示，兩國將審查清單，以對等互惠方式對相關商品提供較低關稅。此安排涉及雙方各約三百億美元商品，但白宮尚未說明具體稅率與開始實施時程。

中美軍方將速簽備忘錄 溝通預防危機

白宮川習會成果受各界關注，香港南華早報報導，北京在公布涵蓋貿易、人工智慧、禁毒合作及國際事務等八項峰會成果之外，另外宣布一項軍事安排，即中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」諒解備忘錄。報導指這項安排是在川習會後提出，可能為雙方指揮官在印太處理危險海空接觸時，再增一套危機管理機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。