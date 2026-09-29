美賣武器 川普要習近平「也買一些」

美國駐中國大陸大使龐德偉廿七日接受美國「福斯周日新聞」專訪時指稱，總統川普在台灣議題的立場很堅定，且美國的根本立場也沒變，「我們不支持台獨，也不支持以脅迫方式處理台灣議題」。

龐德偉說，川普曾向習近平明言，美國原本就會對全球各地軍售。川普有次甚至問習近平，「你要不要也買一些」美製武器。對此，美國國務院廿七日聲明，（一九八九年天安門事件後）美國法律禁止對大陸軍售，美方沒有對中軍售提議或計畫。

對部分美國國會議員質疑，美國是否為了維持與大陸在外交的和諧，而不願提供台灣自衛所需武器，並有損美國在印太的影響力及嚇阻力，龐德偉澄清，事情絕非如此。他見證川普在台灣議題展現「最強硬」的立場之一，川普已向大陸國家主席習近平重申，美國「一中政策」並未改變，並堅定支持台灣關係法、美中三項聯合公報和對台六項保證。

龐德偉表示，一九七九年華府和北京建交以來，川普任內批准的對台軍售總額，比其他美國總統都「多百分之五十」，「我不接受川普沒替台灣做到該做的事」這種說法；川普也已批准一一○億美元對台軍售，「其他對台軍售案仍持續討論中」。

紐約時報報導稱，美國總統提議對中軍售非比尋常。美國智庫布魯金斯研究院主任何瑞恩也說，川普提議對中軍售，勢必令那些直面大陸軍事壓力的美國夥伴感到不安，例如菲律賓、日本與台灣。英國金融時報引述智庫「美國企業研究所」研究員古柏報導，川普提議對中軍售，「簡直瘋了」；「我敢說，習近平當時很想講，『每種都給我們（大陸）來一件，謝謝』」。

五月川習會後，川普接受外媒訪問指，美國對台軍售是很好的美中談判籌碼。他在上周川習會後稱，此次川習會未花太多時間談台灣，習近平很清楚他的立場，目前一切都很好，就照現況繼續下去。