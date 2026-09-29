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駐大陸大使龐德偉透露 川習會後美國對台立場未變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）表示，川習會後美國對台立場未變：不支持台獨，也不支持脅迫。路透
美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）表示，川習會後美國對台立場未變：不支持台獨，也不支持脅迫。路透

美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）表示，川習會後美國對台立場未變：不支持台獨，也不支持脅迫。川普政府已批准110億美元對台軍售，其他軍售案仍在討論。龐德偉另透露，川普曾問習近平是否也想買美國武器，但未說明談話發生於哪次會面。

龐德偉27日接受福斯新聞訪問，被問到美國是否為了迎合習近平，而不提供台灣自我防衛所需的武器時，龐德偉說：「絕對沒有這回事。」他表示，川普政府已批准110億美元對台軍售，其他軍售案也仍在討論中。

龐德偉還說，川普「有一次甚至問習主席，想不想也買一些」。

川普26日表示，他和習近平沒有花太多時間談台灣，習近平「很清楚」他對此事的看法。美國的正式立場是不支持台獨，並反對北京或台北片面改變現狀。

川普已將一筆原訂約140億美元的對台軍售案延後數月。5月在北京與習近平會面後，他曾稱這筆軍售是「很好的談判籌碼」。

川普 習近平 川習會

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