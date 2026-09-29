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中美第八輪經貿磋商 大陸商務部發布十項成果

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中美第八輪經貿磋商日前在美國紐約和華盛頓舉行。大陸商務部網站昨（28）日發布十項磋商成果，其中，除公布「300億美元對300億美元」對等降稅清單外，還涉及此前未提到的擴大煤炭貿易、建立中美投資理事會以及擴大金融服務開放等領域，而稀土議題仍未在成果清單中。

大陸商務部昨發布的「解讀第八輪中美經貿磋商成果」顯示，雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，中方自美進口煤炭關稅將納入對等降稅框架，並稱這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。

關於吉隆坡經貿磋商聯合安排延期，將雙方各自部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月10日。大陸商務部表示，相信雙方將繼續努力，透過年底前的高層經貿互動，就繼續延期找到積極的解決方案。

同時，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美貿易理事會、中美投資理事會，雙方同意在中美貿易理事會下設立農業工作組，雙方同意在2026年年底前舉行工作組第一次會議。

大陸商務部還表示，中方將依法依規審批包括美資在內的各國金融服務機構在陸展業和設立分支機構申請。中方希望美國亦為中資金融機構提供公平、透明、穩定的政策環境。

在本輪磋商中，雙方同意在中美經貿磋商機制下，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特作為中美各自牽頭人建立人工智慧對話，並進行了首次對話。雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話。

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