特習談美中二戰盟友之情 台灣稱並肩作戰的是中華民國

（德國之聲中文網）台灣方面對中美對戰爭友誼的的描述感到不安，擔心華盛頓接受北京對歷史的敘事，從而削弱對台軍售的力度。

台灣政府指出，北京宣揚的歷史版本存在歪曲，眾所周知，當時與盟軍並肩作戰的是「中華民國」政府。

日本投降後，中華民國政府的國軍在與毛澤東領導的共產黨軍隊進行了三年內戰，最終不敵敗北，於1949年撤退至台灣，但中華民國這一國號一直沿用至今。

北京在對抗戰的敘述中，一直以來都試圖強調中共的領導作用。2025年9月3日北京舉行的紀念抗戰勝利80周年大會上，習近平說，「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵」打敗了日本侵略。而中國在官方的歷史敘事中，較少提及國民黨的國軍所發揮的作用。

上周四（9月24日），在為習近平夫婦舉行的歡迎儀式以及國宴致辭時，美中領導人均贊揚了兩國在二戰期間曾肩並肩的作戰友情。峰會結束後，白宮發布的一份簡報以及中國外交部發布的中美八項共識都對此有相關記錄。

台灣陸委會：中華民國才是美國二戰期間堅實盟友

台灣陸委會第二天對上述表達進行了駁斥，認為以上有關抗戰的歷史敘事，「完全經不起檢驗，更無法改變中華民國是主權國家的客觀事實」。陸委會還指出，「1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，且歷史證明，依據毛澤東的指示，中共在二戰期間只注重發展自己，是七分發展、二分應付、一分抗日，真正與美國並肩作戰的是中華民國。」「中共傳播錯誤史觀，無法抹滅中華民國才是美國二戰期間堅實盟友的歷史事實。」

台灣外交部政務次長吳志中對路透社表示，北京意圖改寫「真實歷史」，「中國正試圖取代中華民國在二戰期間的角色。我認為這是一件令人深感遺憾的事。」

周日（9月27日），台北東吳大學副教授陳方隅在一場論壇上表示，「我們面對的事實是，中共使用巨大的宣傳資源，通過各種手段，不斷對美國輿論進行影響，對民眾實施洗腦。」他認為，台灣需要回答的問題是怎樣應對這一局面。

在台灣島內，關於抗日戰爭那段歷史也存在爭議。台灣與日本有著更深的淵源，甲午戰爭後，清政府同日本簽署的《馬關條約》將台灣以及附屬島嶼割讓給了日本，1895年至1945年間，台灣曾是日本的殖民地。執政的民進黨一貫主張台灣擁有獨立於中國的身份認同與歷史。

但二戰期間中華民國的執政黨黨國民黨指出，​​盡管政府在歷史事實的認定上是正確的，不過，其抨擊北京的做法僅僅是出於政治上的權宜之計。

國民黨表示，賴清德政府只是在對自己有利的時候，才會提及1949年以前的中華民國歷史，「當需要對抗北京並爭奪話語權時，他們就會把1945年的中華民國這一概念重新搬出來」。

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