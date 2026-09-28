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中美公布「300億對300億」對等降稅框架

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）白宮周日（9月27日）公布了一份中美相互降低關稅的產品清單。根據一項涉及雙向各300億美元貿易額的協議，這些產品有望享受關稅下調待遇，但清單未具體說明關稅稅率或實施時間表。

美國總統特朗普與中國國家主席習近平上周於華盛頓舉行了峰會，雙方的會談議題涵蓋了貿易等事項。

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在習近平結束對華盛頓訪問當日，白宮於周五宣布美中就有關「提議」達成共識，為「非敏感商品」提供更優惠的關稅待遇。北京方面於周六確認了這項協議。

據中國商務部周一在官網上發布的消息，雙方商定對各自規模約300億美元的進口產品，以對等方式提供降低關稅待遇，其中超過九成產品免除相互加征的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。美方會降低從中國進口玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等商品的關稅，中方會降低對美國農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等商品的關稅。

商務部稱，這一安排有助於穩定中美貿易，為中國相關產品對美出口創造較好條件。通報還表示，中方自美進口煤炭關稅將納入「300億對300億」對等降稅框架。

但在中國商務部周一公布的降稅清單中，作為主要進口商品的大豆並未包含在內，美國大豆仍面臨10%的額外關稅。據路透社測算，周一清單所列農產品及相關產品的貿易額約為170億美元（2024年），大致相當於中國公布的采購承諾額（不含大豆）。

此前，中美兩國經歷了一場針鋒相對的貿易爭端，期間關稅稅率一度飆升至100%以上；習近平與特朗普於去年在韓國釜山會晤期間達成了貿易休戰共識。 該協議原定於11月到期，據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，雙方已同意將其延長至1月10日。

北京周一也確認中美貿易休戰期延長至1月10日。中國商務部28日發布商務部美大司負責人解讀第八輪中美經貿磋商成果稱，貿易休戰延期的安排，「一方面為雙方各自盤點、評估聯合安排落實情況，思考下一步如何推進中美經貿關系提供了空間，另一方面通過一定期限的延期和繼續積極討論相組合的方式，為雙方企業合作提供相對穩定、可預期的政策環境」。

負責人還說，「相信雙方將繼續努力，通過年底前的高層經貿互動，就繼續延期找到積極的解決方案」。

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