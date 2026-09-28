中國降美農產品關稅排除黃豆 分析：保留交涉籌碼
中國將調降多種美國農產品關稅，包括玉米、小麥到肉類及乳製品等，但中國商務部與白宮共同發布的降稅清單中，卻排除主要進口品項黃豆。分析指出，此舉可讓北京與華府交涉時保留籌碼。
路透社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平上週在華府舉行峰會後，市場一直等待中國調降美國農產品關稅的消息。
美中貿易委員會（US-China Board of Trade）協商的600億美元互惠關稅調降方案中，農產品關稅調降措施是其中一環，相關清單今天首度公布。
相關清單涵蓋高粱、植物油及油粕，包括豆油及豆粕，以及肉類、乳製品等其他產品。清單雖列出涵蓋的產品，但未說明關稅調降何時生效。
然而，美國黃豆仍面臨10%的額外關稅。交易商警告，對民營榨油商而言，這項關稅過高而難以吸收，即使中國國營買家已增加採購。
根據路透社估算，今天清單中的農產品及相關產品2024年貿易額約達170億美元，與據報中國承諾的採購金額（不含黃豆）大致相符。
調研機構Hutong Research創辦人兼合夥人封楚誠表示：「黃豆雖在貿易上屬於非敏感商品，但中國採購黃豆具有重要的政治意義，並帶有重大政治影響。」
封楚誠還指出，另行處理黃豆議題，可讓北京在與華府交涉時保有籌碼，尤其是在美國期中選舉前。
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