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分析：川習會雖帶來蜜月期 川普會否再翻臉受關注

中央社／ 台北28日電
中國國家主席習近平訪美獲美國總統川普破格禮遇。路透
中國國家主席習近平訪美獲美國總統川普破格禮遇。路透

中國國家主席習近平訪美獲美國總統川普破格禮遇，有學者分析，這雖為美中帶來蜜月期，但川普會否再翻臉，取決於中國在採購美國農產品、稀土出口上是否如美國預期，以及美國期中選舉結果、伊朗問題等。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠今天在香港明報刊文，指習近平23至25日訪美獲川普破格禮遇，但一些美中結構性矛盾仍未解決。

這些矛盾包括貿易戰僅休戰2個月，美中之間巨額失衡未解決。科技競爭未歇，雙方雖然討論如何防止人工智慧（AI）失控，卻沒有停止競爭領先地位。台灣議題方面，習近平要求美方「堅持反對台獨」，「審慎處理台灣問題」，但美駐中大使龐德偉（DavidPerdue）事後表示，川普對台政策沒有改變。

文章表示，2017年中美元首互訪，「蜜月1.0」言猶在耳，但2018年3月美國即對中國鋼鋁加稅，7月起再對340億美元商品徵收25%關稅，至9月已涉逾2000億美元進口品。2020年1月雙方雖然簽署第1階段協議，仍互留大量關稅。

此次川習會後，川普會不會再翻臉不認人，最直接的觸發點是「交易未見交貨」。若中國採購美國農產品採購不如預期，波音飛機訂單一再拖延，稀土出口再受限，都可令川普重新斷定北京「言而無信」。

其次為伊朗問題，若戰事未歇、油價再升，中國又被視為助伊一方，川習會中所建立的合作氣氛恐生變數。龐德偉25日表示，川普與習近平會談時，表明中國協助伊朗是不可接受之事。

另外是美國內政。11月3日美國期中選舉，如果共和黨失去眾議院乃至參眾兩院，川普須重新面對通膨、能源、外交等政治責任；即便勉強守住國會，若民怨未消，對中強硬仍可能是川普的政治工具之一。問題不在於「選後必翻臉」，而在於川普將如何重新權衡「與中國交易，究竟能為選民帶來幾分實惠」。

文章表示，川普的政策善變，可在瞬間由對中國實施關稅威脅轉為給予頂級國宴禮遇，也可由與中國在AI上競爭轉向建立事故聯絡管道。對北京而言，最大懸念不在川普今日所言，而在3個月後他是否維持此想法。

川普 習近平 川習會

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