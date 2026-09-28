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對台軍售卡關之際 川普被揭露曾向習近平兜售武器

德國之聲／ 德國之聲

川習會落幕後，美國駐中大使龐德偉（David Perdue）週日（9月27日）接受福斯新聞（Fox News）專訪。在被問及遲遲未能拍板的對台軍售議題時，龐德偉稱，川普曾向習近平表示，對台軍售只是美國向全球軍售的其中一筆；川普甚至曾經詢問習近平，是否有意購買美國武器。

節目專訪中，福斯新聞主播布萊姆（Shannon Bream）提及美國多名議員已就對台軍售卡關一事，致函國務卿盧比歐和國防部長赫格塞斯表達高度關切。信中提到，「如果維持外交姿態的代價是剝奪夥伴國的關鍵威懾能力，那麼很難想像美國如何在印太地區有效地投射影響力威懾。」布萊姆接著詢問龐德偉：「美國是否為了安撫習近平，而不願意提供台灣自我防衛需要的武器？」

龐德偉否認了這個說法，並稱川普對台灣議題的立場非常堅定，「強硬程度無人能及」。他表示，「從1979年以來，川普總統批准對台軍售的金額都比其他任何一位總統都高出50％」。

「每次川普總統和習近平主席見面，兩人都會談到這個議題。不過川普總統也一直告訴習近平，我們本來就會向世界各地出售武器。事實上，他甚至一度問過習近平：你要不要也買一些美國武器？但美國在這件事上的立場沒有改變。我們不支持台灣獨立，也不支持用脅迫方式處理台灣議題。」

龐德偉沒有具體說明川普這段發言發生在什麼時候。他並重申，美方「一中政策」沒有改變，持續支持《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證，「習近平主席也已經多次直接從川普總統口中聽到這些立場。」

美國可能對中國軍售嗎？

若向北京出售武器，將顛覆華盛頓多年來的對華政策。美聯社報導指出，這項提議不太可能實現，且可能將美國軍事技術暴露於最大的競爭對手眼前。

《紐約時報》報導，美國國務院隨後發布聲明澄清：「美國法律禁止向中國出售武器，目前沒有任何向中國出售武器的提議或計劃。」

無論川府是否為了替對台軍售辯護而失言，龐德偉的「川普對華軍售說」已在華府政策圈引發輿論震盪。

「川普據稱向中國出售武器的提議簡直是瘋了。我敢打賭，習近平當時肯定很想說：『我們每樣都來一份，謝謝。』」美國企業研究院（AEI）的亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）向《金融時報》表示：「令人震驚的是，川普一方面拒絕批准對台軍售，另一方面卻向中國提供武器。」

美國外交關係委員會（CFR）研究員石可為（David Sacks）則認為，這表明了川普不把中國視為敵對國家，而是潛在客戶。他在接受《華爾街日報》採訪時表示：「這將加劇台灣民眾對美國的懷疑情緒，以及對美國信譽和承諾日益增長的質疑。我認為，對中國而言，這是一次巨大的宣傳勝利，他們可以利用這一點來攻擊台灣民眾。」

此前，川普9月26日曾向媒體透露，他這次和習近平沒有花太多時間談台灣，習近平「很清楚」他對此事的看法。

台灣敦促加速對台軍售

儘管美國不承認台灣是國家，但仍是台灣最大的武器供應國。美國《台灣關係法》明文規範，美國有義務向台灣提供防禦性武器，使台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國駐中大使龐德偉週日在福斯新聞專訪中提到，川普之前已經批准110億美元的對台軍售，其他軍售案「仍在持續討論中」，但沒有說明另一筆價值約140億美元對台軍售案的具體時間表。

2025年底，川普政府宣布批准價值超過110億美元的對台軍售案，是歷來單次規模最大的對台軍售案之一。目前，美國仍有一筆價值約140億美元的對台軍售案，在等待川普政府批准。

北京向來對此表達強烈不滿，並且一直敦促華盛頓停止對台軍售。今年5月川普與習近平在北京會面後，川普曾公開表示，對台軍售是與中國談判的「非常好的籌碼」。

台灣駐美代表俞大㵢週日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪則表示，相信美國對台灣立場沒有改變，但也敦促加速供應武器。他稱：「美國一直是台灣武器的主要供應國。我們希望能夠盡快收到這批武器。」

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川普 習近平 川習會

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