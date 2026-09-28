川習會成果之一 中國2隻大貓熊抵達美國

作為本次川習會成果之一的2隻中國大貓熊「平平」和「福雙」，於美東時間27日清晨抵達美國亞特蘭大國際機場，將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。園方預計大貓熊經過1個多月的適應期後，可望與遊客見面。

新華社報導指，中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴亞特蘭大動物園做好各項準備。中方人員將駐園照顧兩隻大熊貓度過隔離檢疫期，進行適應與行為訓練，幫助牠們盡快適應新環境。

報導引述亞特蘭大動物園副園長費列表示，已對場館進行升級改造並做好各方面準備，期待大貓熊度過1個多月的適應期後，與遊客正式見面。

根據報導，這2隻大貓熊年齡都在6歲上下，其中「平平」為雄性，2020年3月出生；「福雙」為雌性，2020年10月出生。

日前訪美的中國國家主席習近平24日在白宮歡迎儀式上宣布，「平平」和「福雙」幾天後將落戶亞特蘭大動物園；而在美國總統川普（Donald Trump）與習近平會談過後，美中分別發布的事實清單及成果共識中都列舉了這2隻中國大貓熊將進駐美國動物園。

不過，華爾街日報26日以「中國的『貓熊外交』對美國漸失魔力」為題的報導指中國的大貓熊「早已不復昔日的分量」。在許多美國人眼中，隨著了解越來越深，中國正構成日益上升的威脅。

此外，2023年美國田納西州孟菲斯動物園的大貓熊「樂樂」因心臟病死亡，園內另一隻貓熊「丫丫」則有脫毛現象。由於當時美中關係正低潮，在中國官媒刻意報導下，當時有大批中國民眾上網批評園方沒有妥善照顧大貓熊，而在同年美國還有多隻租借到期的大貓熊返回中國，引起外界揣測。