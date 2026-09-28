俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

台灣駐美代表俞大㵢27日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪表示，相信美國對台灣立場沒有改變，但敦促美方盡快對台交付武器。他強調，台美溝通密切且暢通，未正面回應賴清德總統是否與美國總統川普通話。談到近期川習會提及的二戰歷史時，俞大㵢更當場拿出3張飛虎隊相關歷史照片說明，強調當年與美國並肩抗日的是中華民國政府，並反駁將對日作戰與中國共產黨連結的說法，直言「那並不正確」。

俞大㵢27日接受CBS節目「面對全國」（Face the Nation）專訪，主持人布瑞南（Margaret Brennan）提到，川普將140億美元對台軍售案稱為對中談判籌碼，且這筆軍售案至今仍卡關，並詢問台灣需要美國提供什麼，才能嚇阻中國大陸國家主席習近平。

俞大㵢表示，問題並不只涉及這一筆軍售，「以實力求和平，是避免任何衝突的最佳方式。」他說，認為中國不會對台灣採取軍事行動，是建立在台灣足夠強大、已做好充分準備、能抵禦中國任何侵略的基礎上。

俞大㵢並表示：「我們希望分擔自身的防衛負擔，更妥善地保衛自己。」他指出，台灣正在增加國防預算，也必須視需要採購武器，「美國一直是對台出售武器的主要供應國，我們希望能夠盡快取得這些武器。」

談到川習會後美國對台政策是否出現變化，俞大㵢表示，川普已經說得很清楚，峰會確實談到台灣，但並非主要議題，而且美中雙方公布的峰會成果文件均未列出台灣議題。他強調，美方在習近平訪美之前、期間及之後，都明確表達對台立場沒有改變。

至於川普5月曾表示不排除與賴清德總統通話，兩人是否已經通話，俞大㵢沒有正面回答，僅表示：「台灣與美國之間的溝通管道是暢通的，雙方定期在不同層級進行非常、非常密切的溝通。」當主持人追問是否不包括總統層級時，他再次表示，台美之間的溝通「相當頻繁，而且非常暢通」。

訪問期間，俞大㵢談到川習近期提及的二戰歷史。川普曾談到美國飛虎隊在抗日戰爭期間的英勇事蹟，而俞大㵢指出，習近平則試圖將當年對日作戰與中國共產黨連結在一起，但「那並不正確」。

俞大㵢隨即在鏡頭前秀出照片，指當年飛虎隊美國飛行員執行任務時，身上會帶著印有中華民國國旗及文字的「血幅」，一旦遭到擊落，當地民眾便能辨識並協助他們。他解釋，血幅上的意思是：「這名外國人是來協助我們抗戰的，請幫助他們。」

主持人接著指出，二戰期間統治中國的並非中國共產黨，而是後來撤離中國大陸、在台灣建立政府的另個政黨。在訪談中，無論主持人或俞大㵢都未提到中國國民黨的名號。

俞大㵢表示：「中共政權直到1949年才存在。」他稱，中共在二戰期間仍是游擊隊，與日軍交戰相當有限；中華人民共和國成立數年後，更在韓戰中與美軍交戰，殺害美國士兵。

俞大㵢強調，川普說「中國人與美國人在戰爭中英勇作戰並沒有錯」，但當時與美國並肩作戰的是「中華民國政府」。他並指，中方如今援引這段歷史，主張中國與美國應共同對抗所謂新軍國主義，並影射日本、菲律賓甚至台灣具有侵略性，進而主張美國不應對台出售武器，是在「扭曲事實」。

俞大㵢表示，真正造成區域緊張的是中華人民共和國，並稱北京正試圖在美國與日本、台灣等夥伴及盟友之間製造分歧。

此外，布瑞南提到，台灣供應全球90%的最高階晶片，並詢問台灣如何強化關鍵產業防衛。俞大㵢表示，這正是台灣對美國及全球如此重要的原因，台灣不僅在安全上位處亞太第一島鏈，在科技、尤其半導體領域也是重要夥伴。

他以人工智慧浪潮比喻，美國正在掀起一波龐大的AI發展浪潮，而「台灣就是製造衝浪板的人」，包括半導體、AI技術堆疊及伺服器等。他表示，美台之間形成相互依存的共生關係，「這讓台灣非常重要，也是台灣應該受到保護的原因」。