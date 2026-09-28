對台軍售還卡著！美大使曝川普問習近平買不買美國武器 國務院急澄清

紐約時報報導，美國駐中國大陸大使龐德偉27日受訪福斯周日新聞稱， 美國總統川普曾詢問中國大陸國家主席習近平是否有意購買美國武器。 美國總統提議賣武器給最大的地緣政治對手，實屬罕見；與此同時，華府仍暫緩對台灣總額140億美元的軍售案，以及供台採購武器的3億美元援助與「台灣安全合作倡議」10億美元經費。

龐德偉（David Perdue）轉述 川普持續提到美國把武器賣給世界各國 ，而且「他其實一度問習近平，想不想買一些美國武器」。 龐德偉未說明川普這番發言是否在上周美中峰會或先前川習會期間 ，也未透露習近平當時如何回答。

對此，白宮一名官員回應，華府沒有對中軍售計畫；美國國務院聲明強調：「美國法律禁止向中國出售武器，目前沒有這類提議或計畫。」中國駐美大使館未立即回應。

白宮前國安官員、現任華府智庫「布魯金斯研究所」中國中心主任的何瑞恩（Ryan Hass）發文表示：「如果外界對川普總統是否將中國視為安全威脅仍有任何疑問，美國駐中大使龐德偉這次披露，已足以說明川普的態度。」

何瑞恩進一步指出：「川普提議向中國出售武器，勢必令那些直接面對中國軍事壓力的美國夥伴感到不安。」這些夥伴包括菲律賓、日本與台灣。

國務卿魯比歐23日回應對台軍售一事時，以美國自身軍工產能及武器需求為由暫緩對台軍售。目前不清楚川普提出向中國出售武器的構想，要如何與上述說詞保持一致。

川習將於11月在中國的亞太經濟合作會議（APEC）峰會及12月在美國邁阿密的二十國集團（G20）峰會再度會面。分析人士認為，為避免在後續兩次川習會前激怒北京，川普今年底前恐不會批准對台軍售。

中國軍力正以全球最快速度擴張，美國雖長期主導亞太軍事力量，但隨著中國迅速追趕，美軍優勢正逐漸縮小。川普政府又因對伊朗作戰抽調部分亞太軍事資源，加上美國國防工業產能不足，更加劇外界對美中可能因台灣、南海或東海爭端爆發軍事衝突的憂慮。