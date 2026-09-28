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美駐陸大使龐德偉：對台立場沒變 對台軍售續談

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國駐中國大陸大使龐德偉（David Perdue）說：「我們不支持台獨，也不支持脅迫。」路透
美國駐中國大陸大使龐德偉（David Perdue）說：「我們不支持台獨，也不支持脅迫。」路透

美國駐中國大陸大使龐德偉（David Perdue）表示，川普習近平每次見面都會談到對台軍售，但習近平上周赴華府國是訪問後，美國對台立場並未改變。

龐德偉周日接受福斯新聞（Fox News）訪問，被問及台灣問題時說：「我們不支持台獨，也不支持脅迫。」

習近平訪美期間，施壓川普限縮對台支持，要求美國明確表態「反對台獨」，這是他首度公開要求美方改變數十年來的對台立場。

被問到美國是否為了迎合習近平，而不提供台灣自我防衛所需的武器時，龐德偉說：「絕對沒有這回事。」他表示，川普政府已批准110億美元對台軍售，其他軍售案也仍在討論中。

龐德偉還說，川普「有一次甚至問習主席，想不想也買一些」。

川普周六表示，他和習近平沒有花太多時間談台灣，習近平「很清楚」他對此事的看法。美國的正式立場是不支持台獨，並反對北京或台北片面改變現狀。

川普已將一筆原訂約140億美元的對台軍售案延後數月。5月在北京與習近平會面後，他曾稱這筆軍售是「很好的談判籌碼」。

台灣駐美代表俞大㵢周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》節目訪問時說，台灣供應人工智慧（AI）所需的重要晶片，與美國有「共生關係」，「這也說明了為何應保障台灣」。

俞大㵢說：「美國一直是台灣軍售的主要供應國。我們希望能儘快取得這些武器。」

川普 習近平 川習會

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