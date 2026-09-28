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陸媒：AI是中美共同的挑戰

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

白宮川習會後，美中台關係受關注。央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨稱，雙方在競爭與分歧仍存之際，需找到彼此相處、共同做事方式；中美競爭應是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的搏鬥，並稱中美關係今天又站在新的歷史起點上。環時則稱，台灣問題是中美關係最硬的邊界；貿易可談期限，訂單可談規模，但台灣問題關乎中國主權和領土完整，沒有討價還價的餘地。

玉淵譚天刊文指，從ＡＩ、經貿往來到青年交流，雙方在競爭與分歧仍存之際，始終需要找到彼此相處、共同做事的方式。其中，ＡＩ是中美需要共同面對的挑戰。要發展好，對應技術進步和利益共享；管控好，對應濫用、惡用和失控風險。

環時刊文稱，台灣應當認真思考：當世界上兩個最重要的大國都在努力為競爭加裝護欄、為分歧保留溝通空間，台灣究竟是繼續挺在台海衝突風險的前沿，還是回到兩岸關係和平發展的正確道路。文章還稱，台灣最該警惕的，是把自己活成一枚棋子。

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