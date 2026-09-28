陸委會：川習會台海議題 習近平未突破

白宮川習會後，美中台關係受關注。央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨稱，雙方在競爭與分歧仍存之際，需找到彼此相處、共同做事方式；中美競爭應是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的搏鬥，並稱中美關係今天又站在新的歷史起點上。環時則稱，台灣問題是中美關係最硬的邊界；貿易可談期限，訂單可談規模，但台灣問題關乎中國主權和領土完整，沒有討價還價的餘地。

2026-09-28 00:00