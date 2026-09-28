川習會不談晶片 美中科技戰未降溫

香港南華早報廿七日報導，輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰坐上川習會國宴主桌，但美國晶片和半導體出口限制卻從這次川習會成果「神隱」，美中公布的成果清單均隻字未提。專家多認為，晶片議題雖從川習會成果消失，但非美中科技戰真正降溫。

美智庫布魯金斯研究院專家陳凱欣及商業諮詢公司DGA Group專家崔歐洛認為，美方並未鬆綁晶片限制，真正改變的可能是中方態度。

陳凱欣說，「最大的改變，是中國對自身晶片自主能力愈來愈有信心」。中國在建立先進半導體本土供應鏈已取得進展，不像過去急於要求美方撤除限制。

崔歐洛分析，可能雙方都面臨國內壓力，美國有人要求進一步收緊科技限制，中國持續推科技自主；「雙方任何被視為讓步的舉動，在國內都極為敏感」。

美國新聞網站Politico廿六日報導，美國智庫捍衛民主基金會主任辛格頓說，雙方成果清單完全沒提晶片、半導體設備及出口限制，這相當耐人尋味。

Politico的報導更指出，美中公布這次川習會成果，但雙方清單的內容至少出現四處落差或未解問題。包含美方提到中方將採購美國煤炭；中方提到的美中兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄（ＭＯＵ）；美方提到已正式運作的美中投資委員會；雙方未立即調降關稅。

中方提美中兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的ＭＯＵ，美方卻沒提。對此，英國金融時報引述某美國官員報導，「這不準確，雙方根本沒討論」。

不過，香港南華早報廿七日引述知情人士報導，美中正尋求建立包括總統、部長與前線指揮官三個層級的軍事危機對話機制。最關鍵的，就是推動美國太平洋司令部和共軍東部戰區間的直接溝通管道。美方雖尚未證實兩軍達成上述ＭＯＵ，但一位美國海軍官員表明，「我們非常關注川習會的成果、誰說了什麼，和何時以何種方式表達」。