美專家：相較台灣 川普更重視與習近平關係

聯合報／ 記者范航瑜、國際中心／綜合報導
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行。美聯社
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行。美聯社

美國智庫「亞洲協會」研究員莫里斯廿六日接受美國世界日報專訪表示，華府「川習會」的實質成果出乎他意料，在關稅、人工智慧（ＡＩ）和危機溝通等議題上皆有所進展。莫里斯並預料，美國總統川普可能顧及川習十一及十二月的互動而將對台軍售拖至明年初，「這傳達的訊息是，川普更在乎川習關係、而非台灣」。

莫里斯認為，美中公布的成果清單均未提到台灣是另一個重要信號；北京原本很可能希望，將台灣相關表述納入這次會後的相關文件。但對川普政府而言，最終沒出現這類措辭，有助避免在高度敏感的議題上失言，或對中方做出不利美方的承諾。

莫里斯說，由於對台軍售自一九七九年以來就是美國政策的一環，美方仍應推進一四○億美元的對台軍售案。但他預料，川普可能顧及川習接下來的互動而將對台軍售拖至明年初。莫里斯也提醒，若川普政府為尋求更廣泛的美中緊張舒緩而犧牲對台軍售，包括台灣的區域內夥伴會懷疑美方的安全承諾。

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）廿七日引述部分觀察家報導，由於美中公布的清單都提今年可能還有兩次川習會，因此對台軍售在中方施壓下恐延後。至於雙方的清單均隻字未提台灣，對中國大陸國家主席習近平來說，這是爭取時間的最好辦法，見一次沒談妥，就下次再談，不必全盤托出。

莫里斯直言，他原本將這次川習會評為象徵性大於實質，聚焦盛大的外交排場。但他看過美中公布的清單後改變看法，認為此次可能是川習歷次會面中，成果最多的一次。

莫里斯說，在經貿進展上，大陸希望美國降低關稅；美國則希望擴大出口與改善貿易條件，這次的成果回應雙方部分訴求，有助舒緩緊張。不過，由於美方在部分敏感產業仍不願讓步，因此農產品等領域的進展，並不代表美中深層的經貿分歧已化解。

對於川普廿三日親赴華府近郊機場迎接習近平和安排白宮國宴等禮遇，莫里斯指出，「面子」與受尊重對大陸的領袖十分重要；相關禮遇不只符合習近平對此次國是訪美的期待，也強化北京希望傳達的訊息，即美中是地位對等的大國，能由兩國領袖直接管控雙邊關係。

莫里斯預期，若區域內未突發衝突或重大危機，美中當前的穩定局面可能延續至二○二九年一月川普第二任結束，讓兩國有時間逐步落實相關協議。

莫里斯形容，北京很難再找到一位比川普更尊重它的美國東道主，這凸顯他理解大陸政治文化的這一面；儘管尚難以斷言如此盛大的接待，會直接為他換來多少成果，但從美中公布的清單來看，他這套策略的確取得一定的回報。但川普是否推進對台軍售與中方如何回應，將考驗美中的「建設性戰略穩定關係」。

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