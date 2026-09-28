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經濟學人評論川習會：耽溺於排場 個人私利優先

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國總統川普上周以高調排場接待來訪的中國大陸國家主席習近平，英國《經濟學人》雜誌評論指出，川普與習近平可能都自認是贏家，但由於兩人都耽溺於排場、以個人私利為優先，未達成有益世界的實質成果，實屬失職，讓其他人淪為輸家。

《經濟學人》指出，當前的全球迫切危機眾多，地緣戰火造成生靈塗炭，衍生能源與糧食問題，而且人工智慧（AI）代理攻擊網路的報導頻傳，台灣議題也可能成為雙方衝突的引爆點，這兩位舉世最有權力的領導人理應好好談談，達成一些具體且有助於拯救世界的協議，並指派幕僚予以落實。

但事與願違，兩人都以排場與個人私利為優先。熱愛大秀的川普擺出儀隊，鋪上紅毯，親自迎接習近平下機。但美方能宣揚的實質成果甚少。

習近平也偏重自利，講求要與川普平起平坐，而非如他所說的追求和平與「人類進步」。他預料明年將追求四連任，他雖無須擔心國內有任何對手，但若能提升國際地位，將有所助益。

這次會面的重大改變之一，在於力促民眾交流的主角變成習近平，而非川普。習近平邀請10萬名美國學生訪問中國大陸，但從美國前總統卡特開始，向來都是美國總統邀請10萬名中國大陸留學生赴美。

《經濟學人》指出，現在川普和習近平更聚焦於贏得在各領域的競爭。在超級強權競奪之際，華麗光鮮的盛會可能仍符合雙方的利益，但遺憾的是，在危機愈來愈多的21世紀，顯然缺乏負責任的領導人。

川普 習近平 川習會 經濟學人

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