美中公布峰會成果有差異 川習會未提晶片留懸念

在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」落幕後，美中公布的川習會成果至少有四處差異，而且完全未提美國晶片與半導體出口管制議題，徒留給投資人更多疑問，也留下了未來貿易與科技競爭緊張可能再度升高的懸念。

川普接待來訪的習近平時，排場十足，且兩人互動親近，投資人仍可感受到美中維持脆弱和平的跡象，對於重大議題卻鮮有具體成果，最大成果反而是在川習會登場前，美國財長貝森特宣布美中貿易戰休兵期延長兩個月，延至明年1月10日，但也比市場預期的至少半年還短。

美中聲明也有些許差異，美中雖達成300億美元商品關稅優惠安排，卻未在川習會後立即調降關稅，顯示具體安排仍待協商與落實，並未化解未來幾個月的貿易不確定性。

其他差異包括美方宣布中方同意採購煤炭、成立農業貿易工作小組以處理農產品市場准入議題、成立投資委員會以探索潛在機會與阻礙等，都未見於中方的聲明，而中方公布的軍事危機溝通協議，也未出現在美方的成果清單。

針對產業界最在意的稀土議題，美方表示美中將持續化解美方的供應鏈短缺關切、確保出貨量回升到適當水準，也未被中方提及。

最具鮮明對比的是，相較於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與超微（AMD）執行長蘇姿丰24日出席白宮國宴時都坐在主桌，美中聲明卻都未提及晶片與出口管制議題，專家指出，這可能反映中方對自身晶片製造能力愈來愈有信心，以及晶片議題已被納入美中國安競爭範疇，難以透過傳統經貿協商解決。

整體而言，這次川習會的貿易成果不大，巴隆金融周刊（Barron's）分析，川普和習近平都想維持關係穩定，以爭取時間，降低對彼此的依賴，同時預先避免對方推出報復措施，以免讓各自國內問題惡化。

Macrolens管理合夥人麥卡錫認為，美中短暫延長休兵期，顯示之後貿易緊張可能升高。