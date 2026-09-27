多見面能解決分歧？只有川普自己覺得「榮幸」美中不談房間裡的大象

（德國之聲中文網）美國《外交學人》（The Diplomat）刊文《川習峰會：氣氛十足，實質寥寥》，作者蒂耶齊（Shannon Tiezzi，該刊總編）指出，在聯合發表講話的頭一分鐘裡，川普不下三次表示款待習近平是他的「榮幸」，甚至「極大的榮幸」；顯然，這份「榮幸」全歸川普，而習近平沒有作出相應表態，只說很高興來到華盛頓。作者說，這就定下了整場會面的基調。蒂耶齊指出，「建設性戰略穩定關係」是北京為這組關係新造的口號，也是中國第一次成功讓華盛頓接受自己的提法。

文章說，排場方面，白宮安排了479名軍人參與的歡迎儀式，以B-2隱形轟炸機與四架F-22的飛越收尾，國宴則請來了奧特曼、黃仁勳、庫克、貝佐斯、祖克柏、皮查伊與馬斯克。但作者注意到，習近平這次沒有帶自己的企業家代表團，與川普5月訪華時的安排形成對照；新美國安全中心的基爾克裡斯（Emily Kilcrease）稱中國企業領袖的缺席「是這段關係惡化到何種程度的一個相當令人沮喪的標誌」。文章最後指出，貿易休戰只延到1月10日，剛好夠把關係穩住到11月的深圳APEC和12月的邁阿密G20；再往後，就什麼都說不准了。

台海不會是美中之間的交易品

美日韓三國外長在聯合國大會期間會晤並發表聯合聲明，重申反對中國經濟脅迫、維護台海和平穩定，以及支持台灣有意義參與適當國際組織。台灣網路媒體「新頭殼」（Newtalk）9月23日刊出《「川習會」登場前 美日韓先畫紅線：台海不會是美中交易品》，作者吳瑟致認為，三國不是在峰會之後才補充外交說詞，而是在會面之前就把共同立場攤在陽光下。這意味著川習會可以談貿易、科技、人工智慧、供應鏈乃至能源安全，但不代表美國可以在缺乏盟友共識的情況下任意改變既有的區域安全政策。

吳瑟致認為，聯合聲明中把「台海和平」、「現狀維持」與「國際法秩序」放進同一個戰略框架，實際上否定了北京可以單方面決定台海秩序的主張，也傳遞出一個訊號：台海問題已不是兩岸之間的單純問題，而是牽涉印太安全、全球供應鏈與國際海洋秩序的國際議題。他同時提醒台灣社會警惕「疑美論」，如果每一次美中高峰會都要揣測「美國是否出賣台灣」，那麼不需要北京出手，台灣內部就可能先陷入戰略自我懷疑。他主張台灣與其反覆追問川普會不會犧牲台灣，不如強化自己的國防能力、民主韌性及經濟安全，並深化與美日韓等民主夥伴的合作。

多見幾面真的能夠解決中美分歧嗎？

美國外交關係協會（CFR）網站9月23日刊出《習近平造訪白宮》，作者林賽（James M. Lindsay，該會美國外交政策資深研究員）指出，這是川普和習近平在十一個月內第三次會面，而11月深圳APEC領導人會議、12月佛羅裡達G20峰會，兩人還將見兩次。作者引丘吉爾的話說，坐下來談總好過開戰；但他同時指出，頻密的會面是否推動了分歧的解決，遠不清楚：中國仍在默許俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，仍是伊朗石油最大買家，而台灣這個最可能引爆美中直接衝突的問題，始終是房間裡的大象。

文章引述其他學者意見指出，兩人目標不同，難以在前幾次會面的基礎上繼續推進。四個月前川普接受了習近平提出的「建設性戰略穩定關係」這一說法，但究竟何意仍不清楚，而美方接受它本身就不尋常，華盛頓歷來避免採用北京的措辭，既為了不默認北京對這些言辭的定義，也為了不暗示由北京來設定關係的條件。川普並不在意這類修辭標籤，在他看來或許只是順手送出的人情；問題在於這份讓步是否真的沒有代價。

文章說，中方會認為自己已將貿易休戰轉化成了更大的優勢：伊朗戰爭把美國拖在中東，暴露了高技術武器消耗快、補充難的弱點，而川普政府與傳統盟友關係緊張，削弱了美國實力的根基之一。

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