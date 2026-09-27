川習會後 王國臣：美中未來兩大爆點是產能過剩輸出、經濟制裁

華府「川習二會」近日落幕，中華經濟研究院大陸所副研究員王國臣今（27）日分析，美中未來的衝突點主要有2個，包括中國「產能過剩輸出」與「經濟制裁」。他並指，美國目前對伊朗採取的一系列經濟制裁，「這可視為對中全面經濟制裁的試點」。

中華亞太菁英交流協會27日上午在台大校友會館舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，由協會理事長王智盛主持，陸委會副主委沈有忠、外交部次長陳明祺出席致詞，並邀集王國臣、師大東亞系教授范世平、金門大學副教授盧政鋒、東吳大學政治系副教授陳方隅及台北海洋科技大學助理教授吳瑟致共同與談。

王國臣表示，近年美國市場逐漸對中國商品築起壁壘後，大量中國產能轉向歐洲，歐洲也開始承受壓力。若歐洲接下來進一步採取措施，對中國後續出口將形成隱憂。他認為，不論是美歐主動合作，或被迫共同抵禦中國產能過剩，這都將成為未來重要衝突點。

在經濟制裁方面，王國臣指，美國目前針對伊朗採取的措施涵蓋數位資產、科技、黃金、航空及航運等領域，「我認為基本上這是對中國全面經濟制裁的試點」，美方未必需要中國協助，而可能是透過伊朗進行全球、甚至對中國的「壓力測試」。

王國臣說，整體而言，「美中基本上已經沒什麼好談的」，未來真正值得觀察的兩大爆點，就是「產能過剩輸出跟經濟制裁」。目前美中採購協議內容持續擴大，但中國黃豆及農產品採購進度仍有限，後續履約情況也值得觀察。

陳方隅則表示，這次川習會「排場勝過於實質的內容」，重大議題無論在貿易戰、人工智慧（AI）監管等方面，都沒有實質進展。中國從5月川習會以來，一直希望美方在台灣問題上說出更多符合北京期待的表述，例如「反對台獨」，甚至希望達成某種「共管」區域或台灣的安排，但「美國這方面是完全沒有去理會中國這樣的要求」。

陳方隅稱，習近平提出「中華民族偉大復興」與川普的「讓美國再次偉大」並不衝突，但他認為，兩者實際上在高科技、製造業及經濟領域存在競爭。北京接下來可能持續向美國社會宣傳兩者可以並存，並藉10萬名美國青年赴陸交流等措施，淡化「中國威脅論」，這可能成為後續輿論戰、宣傳戰的重點。

范世平則指，習近平這次提出中美可持續展開人工智慧（AI）對話，但此前傳出可能隨行的比亞迪、小米、寧德時代等中國科技企業高層最後均未現身。他認為，中國希望「傾全國之力」投入AI產業，而美國主要是企業基於自身經濟利益投入，中國則是為了國家安全、以國家力量投入，「這會不會是一個不切實際的黑洞」，值得關注。

盧政鋒提到，這次川習會主要目的在於「穩固2026年的美中關係」，後續應觀察11月、12月的多邊峰會，以及美中兩軍對話能否恢復，特別是雙方是否進一步完善危機溝通與預防機制。

吳瑟致認為，目前美中關係是「競爭中的穩定關係」，而且「競爭是放在前面的」。美中愈需要透過領導人直接溝通來避免誤判，反而愈說明雙方存在很深的結構性矛盾。

他並表示，美中競爭已從雙邊關係進入「國際秩序的競爭」，焦點不再只是誰的經濟實力或GDP較高，而是國際規則、科技標準及供應鏈安全，包括半導體、AI、量子科技、先進製造及稀土等領域，未來競爭都會更加明顯。