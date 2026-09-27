留對撞伏筆？川習會場面大成果乏力 學者：美中結構性矛盾仍深

「川習會」近日落幕，學者認為，這次會談場面雖大，但成果乏力，且並未改變美中競爭的基本結構，反而凸顯雙方未來將在競爭中持續管控風險。

中華亞太菁英交流協會今天在台北舉辦「習近平訪美後的美中台新局」座談會，多位專家學者與會。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致表示，這次美中元首會面場面很大，但談判結果可用「乏力」來形容，未來可能留下許多對撞的伏筆。

他指出，川習二會並沒有改變美中之間競爭的基本結構，更加確定的是，未來會在競爭氛圍中，持續控管風險。「未來美中之間越需要透過領導人直接溝通來避免誤判，越說明雙方之間有非常深的結構性矛盾」。

吳瑟致說，尤其是美中都用了「尊重、公平、互惠」的字眼，也是為了未來在相互競爭的過程中能夠進一步控管矛盾。所謂「建設性戰略穩定關係」的核心不是在消除競爭，而是避免競爭升高到無法控制的程度。

東吳大學政治系副教授陳方隅則注意到，中國國家主席習近平提及「中華民族偉大復興跟美國的MakeAmerica Great Again不相衝突」的論述，美方沒有回應。他認為兩者不管在高科技、製造業或是經濟各方面「當然是衝突的」。他研判，這是中國目前的宣傳重點，試圖影響美國輿論與高層。

他也指出，習近平提到「邀請美國10萬青年赴中國」是為了淡化中國威脅論，美方也沒有對此回應，他相信這接下來會是輿論戰、宣傳戰的一個重點。

在涉台議題部分，陳方隅強調，「美國對台灣的政策不會改變，而且台美關係之間其實是越來越深化的」。除了軍售之外，台美在防衛、海巡、科技合作方面與經濟合作方面都有非常深刻的加強，對於台美關係不需要太擔心。

吳瑟致則表示，不認為台海的風險會因為川習二會沒有提及就降低，可以看到，美國跟中國都希望在台海的衝突上不要失控，北京的目標從來沒有改變，美國對台海和平穩定跟印太安全的重視也沒有改變，未來要持續關注美中雙方如何去建構危機管理機制，以及如何去避免軍事誤判。

他指出，台灣應該凸顯「我們絕對不是美中之間的籌碼，也不應該是等待其他國家來決定我們命運的被動角色」。台灣更需要透過民主程度、國防能力、經濟實力、國際合作，來提升自己不可被忽視的戰略價值。