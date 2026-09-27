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川習貿易休兵僅延2個月 學者稱美中已沒什麼好談「2027恐再掀貿易戰」

中央社／ 台北27日電
川習會近日落幕，學者認為，美中達成的經貿成果有限，其中一項具體成果是將貿易休兵延長2個月至明年1月。 歐新社
川習會近日落幕，學者認為，美中達成的經貿成果有限，其中一項具體成果是將貿易休兵延長2個月至明年1月。 歐新社

川習會近日落幕，學者認為，美中達成的經貿成果有限，其中一項具體成果是將貿易休兵延長2個月至明年1月；隨著美國加速建立稀土自主生產能力，美中關稅、科技競爭並未落幕，明年可能再掀新一波貿易戰

中華亞太菁英交流協會今天在台北舉辦「習近平訪美後的美中台新局」座談會，多位專家學者與會。

針對川習會所達成的經貿成果，台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，美中達成的貿易協議相當的有限，除了中國在2027年、2028年每年會進口至少1000萬噸的美國煤炭之外，沒有看到其他具體成果。

他指出，美國總統川普這次以高規格接待中國國家主席習近平，符合中國所期待的國是訪問規格，「但是看起來美國並沒有得到他們應該有的採購訂單跟經濟紅利」。他認為，中國在採取拖延戰術，接下來11月的APEC會議、12月的G20會議，中國才要將承諾的議題兌現。但如果中國那時又跳票，「川普能夠接受這種一而再、再而三的被騙嗎？」

他也提出另一種可能，「還是因為中國經濟真的非常差了，所以中國已經沒有辦法承諾大肆採購美國的商品，只能以拖待變嗎？」

中華經濟研究院大陸所副研究員王國臣表示，這次川習會成果之一，是將原定11月10日到期的貿易休兵延長2個月，等於是到明年1月。中國方面希望延長到川普的任期結束，但按照美國的規劃，希望明年就能初步自行生產稀土，他認為美國某種程度上已準備足夠，明年「可能會有新的一波貿易戰」。

國立金門大學國際暨大陸事務學系副教授盧政鋒也指出，美中僅延長貿易休兵2個月，表示美中貿易、關稅，甚至科技競爭，到明年1月會「再有一個重新啟動的一個動能」。

王國臣還指出，這幾年可以發現，當美國的消費市場的門關起來，中國大量的產能就會流向歐洲，也導致目前歐中貿易緊張，要進行經貿談判。反之，若歐洲的門關起來，貨就會往美國倒，因此未來就看誰關起門來對付中國，阻擋中國的產能過剩輸出，研判對於中國後續出口將有影響。

此外，他判斷，在伊朗問題上，美國對伊朗的經濟制裁行動，包含了數位資產、科技、黃金、航空跟航運，「其實背後指的都是中國」，他認為這是對中國全面經濟制裁的「試點」。

王國臣說，整體而言，「美中基本上已經沒什麼好談了」，因此未來衝突點就在產能過剩與經濟制裁。

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