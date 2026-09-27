美方事先撤下5展品迎接習近平！清單曝光 包括涉台文件「舊金山和約」

日本讀賣新聞27日報導，美國總統川普25日陪同中國大陸國家主席習近平參觀華府的美國國家檔案館，館方事前撤下5份展出文件，其中包括清朝與美國簽訂的不平等條約，以及涉及台灣地位未定問題的1951年舊金山和約，引發外界揣測可能是中方要求。

川普與第一夫人梅蘭妮亞25日陪同習近平夫婦參觀國家檔案館，聽取館方介紹美國憲法原件等重要歷史文獻。根據中國外交部說法，習近平參觀期間談及美中兩國歷史，強調兩國「發展道路雖然不同，但只要妥善管控分歧，雙邊關係就能向前發展」。

對此，美媒News Nation白宮記者梅爾（Kellie Meyer）在社群發文表示，有意思的是，根據白宮隨行記者團，在川普與習近平一行人參觀前，館方已事先將5份文件撤出展區，包括一塊中國長城的磚塊、1844年望廈條約、1858年天津條約，1895年光緒皇帝致美國總統克里夫蘭的信函，還有1951年舊金山和約。

梅爾特別指，值得注意的是，舊金山和約被用來作為「台灣地位未定」主張的依據。舊金山和約確立日本放棄對台灣的一切權利，但並未明文載明日本放棄後台灣的歸屬。

去年日本首相高市早苗拋出「台灣有事」答詢，引發中方強烈反彈，事後高市再援引舊金山和約，強調日本已放棄有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位，不過當時遭中方批評炒作台灣地位未定論。

由於相關文件恰在習近平參觀前被撤下，外界已出現中國方面曾要求撤下相關展品的揣測。