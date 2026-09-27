沈有忠：習近平想在台海議題突破未如願 川普還反將一軍

華府「川習二會」結束後，陸委會副主委沈有忠今（27）日表示，北京這次試圖進一步把台灣問題框進美中「建設性戰略穩定」，但從峰會結果來看，習近平想在台海議題取得突破「沒有很順利達到」。他並指，川普在部分議題上甚至「反將了習近平一軍」，美國對台政策目前看來也沒有改變。

中華亞太菁英交流協會27日上午在台大校友會館舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，由協會理事長王智盛主持，沈有忠、外交部次長陳明祺出席，並邀請多位兩岸專家學者共同與談，分析川習二會後的美中競爭、台海安全及兩岸關係走向。

沈有忠會前接受媒體聯訪提到，中國這次基本上是想延續5月所建構的美中「建設性的戰略穩定」，且更進一步要把台灣的問題框進來，也就是唯有反對台獨，美中之間才能達到所謂的建設性戰略穩定。不過從峰會一路到最後結果來看，顯然習近平要的這個結果沒有很順利的達到，甚至川普在一些地方「反將了習近平一軍」。

沈有忠舉例，美國駐中大使龐德偉（David Perdue）特別提到，美國對台政策沒有改變，並表明台灣問題與伊朗問題應分開處理。沈有忠說，「這句話有弦外之音」，陸委會研判，習近平在會談中「大概有想要把伊朗的問題拿來跟台灣的問題做一些交換」，但川普並沒有接受。

他也提到，包括晚宴播放《悲慘世界》歌曲，以及習近平離開後，川普隨即在個人社群平台表示「美國永遠不會成為共產主義國家」。沈有忠認為，這些細節顯示，這次訪問「表面上相當的風光」，美方給足習近平排場，但北京希望在台海議題進一步突破，目前看來並未實現。

沈有忠隨後在座談會上再次提出「三個不變」：第一，美中戰略競爭結構不變。這次川習會雖有高規格排場和接待，但目前雙方公布的成果中，具體突破相當有限，在人工智慧（AI）、稀土管制及科技競爭等議題都沒有取得突破性進展，美中未來仍將持續「鬥而不破」。

第二，美國對台政策不變。沈有忠表示，除龐德偉外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會前也多次重申美國對台政策不變，數十位美國跨黨派國會議員亦表態力挺台灣，顯示美國對台政策並未在中方壓力下退讓。

第三，台美與國際社會共同維持台海和平現狀的立場不變。他說，包括美日韓聯合聲明，以及英、法、德、日、紐、澳、韓、波蘭等國外長在聯大期間的聯合聲明，都重申關切台海和平穩定。歐盟也在聯大表示，聯大第2758號決議並未提及台灣，相關訊息都表明國際社會反對單方面改變台海現狀。

對於北京藉川習會強化二戰歷史敘事，沈有忠則表示，中華人民共和國在二戰期間「根本尚未成立」，中共當時主要目的在壯大自身，因此將中共描述為與美國並肩作戰的盟友「是非常荒謬的」。他強調，不管是從戰略考量、二戰歷史背景，乃至今日地緣政治及經貿議題來看，「中華民國才是美國最堅實的盟友」。