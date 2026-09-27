川習會成果清單 法媒關注兩人2026年還有2次會面

針對美中分別公布川習會事實清單及成果共識，法國國際廣播電台（RFI）中文網今天分析，成果清單的重點在於雙方都列舉，今年剩下的3個多月中可能還有兩次川習會。

法廣中文網的分析文章表示，外界可關注成果清單中被稱為「拉攏關係加深友誼」的部分。雙方都把美國總統川普、中國國家主席習近平「有意出席彼此主辦的峰會」，即11月中國舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會與12月美國舉行20國集團（G20）峰會，列入成果清單。

文章指出，對於重視「高層交往」的中國，以及對於與外國領袖打交道時重視個人關係的川普，這一項意味著兩人今年的交往密集，將達到4次。

有分析認為，對習近平而言，這是爭取時間的最好辦法，「一次見面沒有談妥，下一次再談，不必全盤托出」。

這篇文章說，美中都在成果清單列出今年內還有另外兩次會面，這讓一些觀察人士認為美國對台軍售在北京壓力下可能會延後。而美國對台軍售依據的是「台灣關係法」，美國在決定對台軍售時無需與中方協商。