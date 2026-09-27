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川習會落幕 美媒：中國「貓熊外交」對美國早已不復昔日分量

中央社／ 台北27日電
大貓熊示意圖。圖／AI生成
大貓熊示意圖。圖／AI生成

剛落幕的華府川習會，「貓熊外交」再度成為中國對美外交工具。但美媒報導，儘管中國國家主席習近平日前宣布2隻大貓熊將落戶美國，大貓熊對美國卻早已不復昔日的分量。在許多美國人眼中，隨著了解越來越深，中國正構成日益上升的威脅。

華爾街日報26日報導，自1970年代時任美國總統尼克森（Richard Nixon）開啟美中關係正常化以來，貓熊外交一直是美中關係的標誌。而習近平的宣布，象徵中國貓熊外交的又一次重啟。

報導指出，半個世紀前，中國在美國人眼中還是嚴酷威權主義的化身。而憨態可掬的貓熊則為美國帶來了「溫暖、可親」的中國形象。如今，美國人對中國的了解越來越深，中國的技術進步、經濟實力和不斷擴張的軍力，在許多美國人看來正構成日益上升的威脅。

這篇以「中國的『貓熊外交』對美國漸失魔力」為題的報導直指，中國的大貓熊「早已不復昔日的分量」。

根據報導，中國的貓熊外交始於1972年尼克森訪中過後不久。1980年代，中國開始向外國動物園出借大貓熊，每年收費高達100萬美元（約新台幣3173萬元）。而繁殖技術的改進使美國動物園裡的大貓熊數量增多，並持續到2010年代中期。但根據中國與外國動物園約定，大貓熊的後代都屬於中國，且最終都要送回中國。

不過，2023年美國田納西州孟菲斯動物園的大貓熊「樂樂」因心臟病死亡，園內另一隻貓熊「丫丫」則出現脫毛現象。由於當時美中關係正陷入低潮，在中國官媒刻意炒作下，當時大批中國民眾上網批評園方沒有妥善照顧大貓熊。園方則表示，這些大貓熊得到了妥善照顧，且中國專家事後也僅發現了一些常見病症。

同年11月，習近平出席APEC舊金山峰會時，表達了向美國運送更多大貓熊的意向。2024年，4隻大貓熊便分別被送往聖地牙哥動物園及華盛頓國家動物園。而習近平日前訪問美國時，即在白宮宣布了2隻大貓熊「平平」和「福雙」將落戶亞特蘭大動物園，並稱大貓熊是「中美兩國人民友誼的使者」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，當年在冷戰陰影下，貓熊外交展現的是「友好、溫和可愛的中國形象」，有助於化解一部分「中國威脅論」。但如今的美中關係複雜得多，貓熊這套「公開表演」的效果就未必有那麼大了。合作固然有其理由，但更多的是「嚴肅的競爭」。

川普 習近平 川習會

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