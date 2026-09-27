快訊

亞運棒球Live／林昱珉5局8K0失分 5局中華2：0中國

吳宗憲競選成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」不只後花園宜蘭要走新路

教師不快樂／加薪仍留不住人 教育部能修補信任裂縫？

聽新聞
0:00 / 0:00

川習白宮會談雷聲大雨點小 會後聲明難掩美中分歧

中央社／ 華盛頓特稿
中國國家主席習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，和美國總統川普在白宮舉行會談。歐新社
中國國家主席習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，和美國總統川普在白宮舉行會談。歐新社

中國國家主席習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，和美國總統川普在白宮舉行會談。川普這次親自接機，鋪上紅毯歡迎習近平夫婦、還在白宮舉行國宴接待，不過這趟排場十足的訪問尚未看到帶來重大具體成果，雙方會後各自發布的聲明也難掩美中分歧。

這是川、習今年第二度會面。川普（Donald Trump）5月赴北京訪問，當時由中國國家副主席韓正接機，而習近平這次訪美，川普親自到華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接機，鋪上大紅毯舉行歡迎儀式。

此舉引來外界不少批評，特別是在川普經常批評美國盟友之際。華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）接受中央社記者專訪直言，川普先前也在阿拉斯加為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）鋪上歡迎紅毯，「當川普總統這樣對待美國對手、卻不這樣對我們的盟友時，這釋放了一個糟糕的信號」。

川普除了罕見親赴機場接機，也在白宮舉行國宴歡迎習近平一行人，甚至還帶著習近平參觀白宮新落成的直升機停機坪，登上美國總統搭乘「陸戰隊一號」（Marine One）直升機。

但令人印象最深的也許是川、習兩人步行白宮西廂柱廊的總統星光大道（Presidential Walk of Fame）時，川普一句關於「拜登自動簽名筆」的玩笑，讓習近平當場忍不住大笑，和習近平給人的拘謹形象形成鮮明對比。

從習近平23日抵達到25日結束訪美行程，不時可見到川普在言談間輕拍習近平手臂，似乎想證明川普向來所言，「我和習主席關係很好」。不過，在這趟國是訪問期間，美中元首雖有不少時間直接互動，但在多項棘手議題上並未取得重大公開進展，這包括了稀土、伊朗戰爭等。

根據美、中各自在川習會後發出的官方聲明，共同點包括雙方同意建構基於尊重、公平、對等的「建設性戰略穩定關係」；雙方將為彼此舉辦的20國集團（G20）峰會和亞太經濟合作會議（APEC）相互支持，兩位領導人都有意出席彼此主辦的峰會；美中領導人同意伊朗不能有核武，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費；雙方達成針對雙向各300億美元的非敏感商品，給予更優惠關稅待遇的共識。

儘管川習會談觸及台灣議題，但雙方會後的聲明都沒有提及台灣。然而，從白宮發布的事實清單和中方發布的8點成果共識，仍不難看出美中分歧。

舉例來說，在人工智慧（AI）議題方面，白宮事實清單寫道，雙方同意使用「超級智慧」（super intelligence，SI）一詞來描述相關的新興科技，但中方在其發布的成果共識中，仍然使用「人工智能」一詞。

另一個顯著例子則是，新華社報導稱，中美兩軍同意儘快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，白宮事實清單卻對此隻字未提，一名美國官員向「金融時報」指出，「這並不正確，這甚至沒有被討論過」。

儘管這次美中領導人會面，表面上看似友好，川普也稱「取得巨大的進展」，但至少就目前已知公開資訊而言，這次川習會並未取得重大實質成果。而川習兩人預計今年底還會再見2次面，如此一來，美中領導人今年會晤次數將高達4次，美中關係未來走向是否真能像川、習都希望的「維持穩定」，全球都密切關注。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會落幕 川普：與習談台灣問題

白宮公布川習會成果！美中互降300億美元商品關稅 隻字未提台灣

川習會成果清單美中未提台灣 台學者：非最迫切議題

白宮秀川習會成果未提台灣 事實清單與陸方內容大致相同

相關新聞

川習白宮會談雷聲大雨點小 會後聲明難掩美中分歧

中國國家主席習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，和美國總統川普在白宮舉行會談。川普這次親自接機，鋪上紅毯歡迎習近平夫婦...

黃仁勳坐上川習國宴主桌 晶片議題卻神隱？專家揭背後原因

香港南華早報報導，輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰24日晚間出席白宮國宴時，都坐上主桌，與美中兩國元首及夫人同桌。不過，與兩名晶片巨頭高調現身形成反差的是，美國晶片與半導體出口管制卻從川習會成果中神隱，美中公布的成果清單隻字未提。

川習會成果對不上！美中4問題說法有落差 晶片議題完全神隱

美國政治新聞網站POLITICO 26日報導，美中相繼公布川習會成果，但雙方公布的內容至少出現4處落差或未解問題，包括美方宣布的煤炭採購、中方公布的軍事危機溝通協議，都未出現在對方的成果清單，而白宮所稱已正式運作的投資委員會也未獲中方提及。此外，美中雖達成300億美元商品關稅優惠安排，卻未立即調降關稅。整體貿易成果不符合產業預期，未來數月貿易緊張仍可能再度升高。

川習會結束 中國聯大演說籲挺伊朗與古巴

場面盛大的川習會才剛落幕，中國今天旋即在聯合國大會發表演說，強調波斯灣地區國家的主權應受尊重，並敦促「有關國家」停止威脅...

送走習近平後致電日本首相！高市早苗曝：川普詳談川習會內容

NHK報導，川習會26日落幕後，美國總統川普主動致電日本首相高市早苗，說明美中峰會的會談內容。雙方通話約20分鐘，以中國相關議題為主交換意見，包括經濟、經濟安全保障及安全議題，並確認日美兩國將持續合作。

川習聲明沒提台灣 圖解雙方共識 關稅、伊朗到貓熊都入列

路透報導，川普26日說，他與習近平的會談中談到台灣問題，而習近平也理解他的看法。這是白宮川習會後川普首次談到台灣。他在白宮門口對記者說，「我們沒有和習近平談太多台灣議題。目前情況還好，一切按部就班進行。習近平非常清楚我的看法」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。