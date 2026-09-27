川習白宮會談雷聲大雨點小 會後聲明難掩美中分歧

中國國家主席習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，和美國總統川普在白宮舉行會談。川普這次親自接機，鋪上紅毯歡迎習近平夫婦、還在白宮舉行國宴接待，不過這趟排場十足的訪問尚未看到帶來重大具體成果，雙方會後各自發布的聲明也難掩美中分歧。

這是川、習今年第二度會面。川普（Donald Trump）5月赴北京訪問，當時由中國國家副主席韓正接機，而習近平這次訪美，川普親自到華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接機，鋪上大紅毯舉行歡迎儀式。

此舉引來外界不少批評，特別是在川普經常批評美國盟友之際。華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）接受中央社記者專訪直言，川普先前也在阿拉斯加為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）鋪上歡迎紅毯，「當川普總統這樣對待美國對手、卻不這樣對我們的盟友時，這釋放了一個糟糕的信號」。

川普除了罕見親赴機場接機，也在白宮舉行國宴歡迎習近平一行人，甚至還帶著習近平參觀白宮新落成的直升機停機坪，登上美國總統搭乘「陸戰隊一號」（Marine One）直升機。

但令人印象最深的也許是川、習兩人步行白宮西廂柱廊的總統星光大道（Presidential Walk of Fame）時，川普一句關於「拜登自動簽名筆」的玩笑，讓習近平當場忍不住大笑，和習近平給人的拘謹形象形成鮮明對比。

從習近平23日抵達到25日結束訪美行程，不時可見到川普在言談間輕拍習近平手臂，似乎想證明川普向來所言，「我和習主席關係很好」。不過，在這趟國是訪問期間，美中元首雖有不少時間直接互動，但在多項棘手議題上並未取得重大公開進展，這包括了稀土、伊朗戰爭等。

根據美、中各自在川習會後發出的官方聲明，共同點包括雙方同意建構基於尊重、公平、對等的「建設性戰略穩定關係」；雙方將為彼此舉辦的20國集團（G20）峰會和亞太經濟合作會議（APEC）相互支持，兩位領導人都有意出席彼此主辦的峰會；美中領導人同意伊朗不能有核武，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費；雙方達成針對雙向各300億美元的非敏感商品，給予更優惠關稅待遇的共識。

儘管川習會談觸及台灣議題，但雙方會後的聲明都沒有提及台灣。然而，從白宮發布的事實清單和中方發布的8點成果共識，仍不難看出美中分歧。

舉例來說，在人工智慧（AI）議題方面，白宮事實清單寫道，雙方同意使用「超級智慧」（super intelligence，SI）一詞來描述相關的新興科技，但中方在其發布的成果共識中，仍然使用「人工智能」一詞。

另一個顯著例子則是，新華社報導稱，中美兩軍同意儘快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，白宮事實清單卻對此隻字未提，一名美國官員向「金融時報」指出，「這並不正確，這甚至沒有被討論過」。

儘管這次美中領導人會面，表面上看似友好，川普也稱「取得巨大的進展」，但至少就目前已知公開資訊而言，這次川習會並未取得重大實質成果。而川習兩人預計今年底還會再見2次面，如此一來，美中領導人今年會晤次數將高達4次，美中關係未來走向是否真能像川、習都希望的「維持穩定」，全球都密切關注。