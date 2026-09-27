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黃仁勳坐上川習國宴主桌 晶片議題卻神隱？專家揭背後原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳24日受邀出席川習國宴，與美國總統川普及中國大陸國家主席習近平同桌。美聯社
輝達執行長黃仁勳24日受邀出席川習國宴，與美國總統川普及中國大陸國家主席習近平同桌。美聯社

香港南華早報報導，輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰24日晚間出席白宮國宴時，都坐上主桌，與美中兩國元首及夫人同桌。不過，與兩名晶片巨頭高調現身形成反差的是，美國晶片與半導體出口管制卻從川習會成果中神隱，美中公布的成果清單隻字未提。

專家分析，美國並未鬆綁晶片限制，真正改變的可能是北京態度。隨著中國晶片自主取得進展，北京已不像過去那麼急於要求華府撤除既有限制。

華府智庫「布魯金斯研究所」中國科技專家陳凱新（Kyle Chan）指出，這尤其奇怪，因為習近平過去與拜登會談時，經常提出出口管制問題。美國貿易代表葛里爾25日也證實，美方本周進行貿易談判時，已將所有「涉及國家安全問題」的出口管制排除在外。

陳凱新認為，「最大的改變，是中國對自身晶片自主能力愈來愈有信心」。2022年美國祭出大規模出口管制時，北京或許措手不及，但此後中國在建立先進半導體本土供應鏈方面已取得實質進展。

拜登政府前官員透露，2024年美中舉行AI安全會談時，中方曾將合作進展與美方撤除出口管制掛鉤；但葛里爾表示，何立峰與美國財長貝森特20日在紐約舉行AI相關會談時，雙方完全沒有談到出口管制，最後還同意建立AI事件雙邊溝通管道。

DGA-Albright Stonebridge Group合夥人兼科技政策主管崔歐洛（Paul Triolo）也認為，北京很可能對中國半導體產業在美國管制下取得的進展「感到滿意」。TrendForce預測，以華為與寒武紀為首的中國晶片供應商，今年可望拿下近80%的中國AI伺服器市場；輝達、超微等外國供應商的市占率，則預計從去年的34%降至2026年的21%。

不過，這並不代表美中晶片戰已經降溫。崔歐洛指出，北京或許逐漸適應既有管制，但如果華府再推出新的限制，中方仍可能強烈反制。美國國會目前正推動進一步強化對中國半導體設備出口管制，北京則可能以擴大稀土及相關生產設備出口限制回擊。

崔歐洛分析，這次川習會對晶片管制異常低調，也可能是因為雙方都面臨國內壓力，美國有人要求進一步收緊科技限制，中國則持續推動科技自主，因此任何公開讓步都極為敏感。他說：「雙方都不會承認在這些問題上取得任何進展，因為任何可能被視為讓步的舉動，在國內都極為敏感。」

晶片議題這次從川習會成果中消失，更可能反映雙方暫時形成僵局，而非美中科技戰真正降溫。

川普 習近平 川習會 黃仁勳 輝達

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