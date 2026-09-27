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川習會成果對不上！美中4問題說法有落差 晶片議題完全神隱

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川習會成果對不上！美中4問題說法有落差 晶片議題完全神隱

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）25日在華府國家檔案館。法新社
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）25日在華府國家檔案館。法新社

美國政治新聞網站POLITICO 26日報導，美中相繼公布川習會成果，但雙方公布的內容至少出現4處落差或未解問題，包括美方宣布的煤炭採購、中方公布的軍事危機溝通協議，都未出現在對方的成果清單，而白宮所稱已正式運作的投資委員會也未獲中方提及。此外，美中雖達成300億美元商品關稅優惠安排，卻未立即調降關稅。整體貿易成果不符合產業預期，未來數月貿易緊張仍可能再度升高。

除此之外，曾任美國國安官員、熟悉美中關係的辛格頓（Craig Singleton）指出，雙方成果清單完全沒有提到晶片、半導體設備及出口管制，這點相當耐人尋味，反映這些議題愈來愈被納入美中國安競爭，而非一般商業談判，因此更難透過傳統經貿協商解決。

白宮26日深夜公布成果清單表示，中國同意在2027年及2028年，每年至少採購1000萬公噸美國煤炭；雙方也成立農業貿易工作小組，處理美國農產品進入中國市場面臨的貿易障礙。此外，美中已將原本的貿易休戰再延長2個月，暫時避免雙方恢復三位數高關稅，以及中國再度祭出嚴格的關鍵礦產出口管制。

然而，中方列出的8項共識完全沒有提到採購美國煤炭，也沒有提及白宮所稱已正式運作的投資委員會；此外，中方也沒有說明貿易委員會關稅調降將適用哪些出口商品類別。反過來，中方宣布美中兩軍將儘快簽署「加強危機溝通與預防」諒解備忘錄，白宮成果清單卻沒有提及。

Politico指出，美中雖達成總額300億美元商品的關稅優惠安排，卻未在峰會後立即調降關稅，相關安排仍有待落實。

另一方面，中國官方公布的成果未提及北京持續限制稀土出口；白宮則僅表示，川普習近平同意繼續處理美方對稀土及其他關鍵礦產供應短缺的疑慮，希望相關材料出口恢復至適當水準。辛格頓指出，北京同樣沒有太大誘因放棄稀土這項籌碼，因為中國認為，一旦未來美中再度發生爭端，這項優勢可能派上用場。

川普 習近平 川習會

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