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川習會結束 中國聯大演說籲挺伊朗與古巴

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導
川習會。路透
川習會。路透

場面盛大的川習會才剛落幕，中國今天旋即在聯合國大會發表演說，強調波斯灣地區國家的主權應受尊重，並敦促「有關國家」停止威脅古巴，全面解除對古巴的封鎖。

路透社報導，中國國家副主席韓正在演說中雖未點名美國，但美國近來持續對缺乏能源的古巴施壓，導致石油難以運抵這座加勒比海最大島嶼。此外，美國今年2月亦與以色列聯手攻擊伊朗，衝突延續至今。

韓正這番發言，與本週稍早川習會在白宮展現的融洽氣氛形成鮮明對比。當時美國總統川普以軍機分列式及盛大的國宴，歡迎中國國家主席習近平造訪。

韓正在聯合國大會指出：「大國應在維護國際和平與安全負起特別責任，並應帶頭遵守規則、維護法治、做正確的事。」

「中方認為，包括波灣地區在內的中東國家主權與安全，應受尊重。」

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）昨天表示，川普在華盛頓會談期間警告中國不得援助伊朗，並獲得中方保證。

媒體先前報導指出，北京曾提供伊朗肩射防空武器，且伊朗在中國協助下，找到規避石油銷售制裁的方法。

另一方面，韓正談及古巴議題時表示：「中方敦促有關國家立即停止以武力威脅古巴，立即全面解除對古巴的封鎖與制裁。」

美國自今年1月起封鎖石油運往古巴，當地斷電危機持續惡化。本月稍早，古巴電網全面癱瘓，全國陷入一片黑暗，數百萬人無電可用。

中國在聯大的發言，數小時後獲得俄羅斯回應。俄外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）呼籲解除對古巴的「圍城」及貿易制裁。

拉夫羅夫並表示，美國應將古巴從「資助恐怖主義國家」名單中移除。

韓正藉由這場演說，希望將中國塑造成國際舞台上值得信賴的夥伴，以及開發中國家堅定的捍衛者。

他在演說中強調：「中方認為，所有國家不分大小都是國際社會的平等成員，世界事務應由各國協商共同處理。」

川普 習近平 川習會

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