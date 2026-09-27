AI控管協議落空…因川習都不想煞車

中國大陸國家主席習近平廿五日結束三天赴美國是訪問，美國總統川普安排的行程著重盛大排場與兩人關係，而非實質協議，外界批評，兩人浪費了讓中美人工智慧（ＡＩ）軍備競賽暫停的機會。

衛報報導，各界此前已警告，ＡＩ可能對人類構成生存威脅。儘管馬斯克、庫克、黃仁勳與蘇姿丰等多名科技業巨擘出席廿四日晚間的白宮國宴，中國科技業高層並未現身，川普與習近平仍未取得一些專家與外國政府期待的ＡＩ突破，也幾乎看不出兩國願意採取哪怕只是象徵性的煞車措施。

根據美中雙方發布的會談成果共識，雙方僅同意成立ＡＩ雙邊溝通管道以及對話交換意見，下次交流在十一月舉行。美方宣稱中方已同意將ＡＩ改稱「超級智慧」，但中方相關聲明報導仍稱「人工智能」。

大陸目標是到二○三○年，讓新一代智慧終端與ＡＩ代理普及率超過百分之九十。習近平廿四日也表示：「中美兩國都是ＡＩ大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人，造福於民。」

相較之下，川普一再表示，美國必須加速發展ＡＩ，以維持對中國的領先優勢；他似乎更專注於推動將ＡＩ重新命名為「超級智慧」，之後還在社群媒體聲稱習近平「似乎喜歡」這個詞，卻未透露雙方討論的實質內容。

美國眾議院中國問題特別委員會民主黨籍副主席康納指出，川普不需像雷根與戈巴契夫當年在核武問題上那樣達成突破性條約，在ＡＩ議題獲進展本就不難。他相信習近平會同意成立一些技術工作小組，但川普「不想這麼做，他對這件事毫無興趣。」

康納強調，川普原本只要宣布成立技術工作小組與相關架構，讓深度求索、月之暗面、阿里巴巴與Anthropic、OpenAI、Gemini及技術專家坐下來談，並承諾至少暫停任何自我改進型ＡＩ，就能展現帶頭行動的政治家形象。

川普發文：貝森特不兼任ＡＩ沙皇

美國總統川普廿五日在社群平台發文宣布，財長貝森特不會擔任「超級智慧（ＳＩ）沙皇」。外媒最近報導，川普可能讓貝森特兼任掌管人工智慧（ＡＩ）事務的「ＡＩ沙皇」。