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王毅：川習彼此尊重、真誠相待 中美最寶貴戰略資產

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
習近平（左）及夫人彭麗媛返國前，川普總統（右）及第一夫人梅蘭妮亞在白宮紅廳以午茶款待。 美聯社
習近平（左）及夫人彭麗媛返國前，川普總統（右）及第一夫人梅蘭妮亞在白宮紅廳以午茶款待。 美聯社

大陸國家主席習近平結束訪美昨天下午返回北京，中共政治局委員兼外長王毅表示，川普總統再次就任以來，兩國元首三次會晤、五次通話、多次書信往來，保持密切交往，「形成了彼此尊重、真誠相待的相處模式，成為中美關係最寶貴的戰略資產」。王毅也提到，中美同為聯合國安理會常任理事國，「維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任」。

新華社昨晚發布王毅在訪問結束之際向隨行記者介紹的消息，全文近五千字，他說此訪重要的政治成果是川習進一步拓展中美關係新定位內涵，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美探索大國相處之道提供了更明確的戰略指引。

他解釋，「尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。公平意味著開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。對等意味著兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作」。

他稱，「習近平主席闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展排除干擾」。王毅也提到今年是東京審判開庭八十周年。中美同為聯合國安理會常任理事國，「維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任」。

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