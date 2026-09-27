川普誇川習會很成功：成就非常多 期待下次會面

中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛廿五日下午一時（台灣時間廿六日凌晨一時）結束華府國是訪問，在馬里蘭州安德魯聯合基地搭專機返抵北京。東道主美國總統川普同日在社群平台發文表示，對中美而言，這都是一次友好、充滿力量且成功的會面，「我期待我們下次的會面」。

習近平搭機返陸後不久，川普就在社群發文寫道，「我們十一月又將在中國（亞太經合會ＡＰＥＣ領袖會議）會面，然後十二月在佛羅里達州邁阿密的Ｇ20（廿國集團峰會）；我們已取得許多成就，未來也會」。

白宮廿五日在官網發布新聞稿，川習舉行卓有成效的雙邊討論；川普表示，「我認為，我們的農民會非常高興，發生許多非常正面的事；對兩國都很棒的事，這簡直非常、非常有成效」。

廿五日是習近平美國行的第三天。習近平夫婦先在白宮紅廳和川普夫婦茶敘。大陸官媒新華社報導，習近平說，「這次訪問我們又豐富中美關係定位的內涵，同意共同構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，經貿領域也取得互惠互利成果」。

新華社報導，川普在茶敘時說，習近平此次國是訪美是一次富建設性且非常成功的訪問；雙方就美中關係與重大的國際及區域問題深入溝通，取得很多積極成果，對兩國都有益；期待和習近平繼續保持密切溝通，共同引領美中關係發展。

茶敘後，中美元首夫婦一起步入國家檔案局中央大廳，陸續觀看美國「獨立宣言」、美國憲法和「權利法案」。習近平說，近二百五十年美國人民追尋美國夢，在北美大陸建設富強國家與美麗家園；中國人民繼承中華民族五千年文化傳統，在實現中華民族偉大復興中國夢的新征程上不斷取得新成績；中美儘管歷史文化、社會制度及發展道路不同，但兩國人民對美好生活的嚮往相通；承認且尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑒，拉長合作清單、妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。

川普對現場媒體說，「我們剛才在比較，我們美國的歷史有二百五十年，這很棒，我們也為此自豪。但他們有六千年，所以六千與二百五十之間還是有點差別，不過，我們對自己的二百五十年非常自豪」。

結束參訪後雙方在國家檔案局前道別，習近平夫婦赴安德魯聯合基地，美國高官送行，現場鳴放廿一響禮炮。