川習會落幕 川普：與習談台灣問題

中國大陸國家主席習近平夫婦結束美國三天國是訪問行程廿六日返抵北京，路透報導，川普廿六日說，他與習近平的會談中談到台灣問題，而習近平也理解他的看法。

這是白宮川習會後川普首次談到台灣。他在白宮門口對記者表示，「我們沒有和習近平談太多台灣議題。目前情況還好，一切按部就班進行。習近平非常清楚我的看法」。

川普廿六日離開白宮時接受媒體採訪，他表示有跟習近平談到台灣。路透

雙方公布這次川習會達成的共識清單，涵蓋中美建設性戰略穩定關係、經貿磋商機制、人工智慧對話等，並重申「中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利」。雙方發布的聲明都未提台灣。

白宮在廿五日深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，聲明提到川習同意以尊重、公平與對等為基礎，建立具建設性的戰略穩定關係，新華社廿六日公布的「中美達成八點成果共識」也有相同內容。川普五月訪北京期間，中方定位中美關係是「建設性戰略穩定關係」；這次雙方又加上「尊重、公平、平等」等表述，擴展內涵。

雙方並表示有意出席對方主辦的峰會。川普已發文稱將在十一月深圳ＡＰＥＣ峰會和十二月佛州G20峰會再與習近平會面。

雙方同意伊朗不能擁核武

地緣政治方面，白宮表示川習討論伊朗、俄羅斯及北韓。白宮說，雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，也同意任何國家都不應向通過國際水道的船隻收取費用。中方聲明也有同樣內容。川普同時敦促習近平增加精煉石油產品產量，以穩定全球供應。

此外，白宮說，川普向習提出由美國、中國與俄羅斯展開三邊軍備控制談判。中方聲明未包含這段內容，顯然習近平並未同意。

三百億美元商品互降關稅

經貿部分，中方聲明稱將推進貿易理事會等機制，達成「三百億美元」對等降稅安排。美方表示川習讓美中貿易委員會與美中投資委員會正式運作，並就建議雙向各三百億美元非敏感商品更優惠的關稅待遇達成共識。兩國也將持續處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，目標是讓出貨量恢復至適當水準。

雙方同意建立人工智慧對話，下次對話將於今年十一月舉行。雙方並同意建立人工智慧事件溝通管道。白宮聲稱雙方同意以「超級智慧」取代「人工智慧」描述相關新興技術，但中方聲明並未改稱超級智慧。