台灣是美中紅線 學者：陸11月可能還會提

川習會落幕，台灣議題未被列入中美雙方的會談紀要。東海大學政治系教授、陸研中心主任林子立分析，這並非台灣不重要或遭到忽略，而是當台灣是中美彼此的紅線時，最好擱置爭議，否則其他議題便難以推進合作。

有學者認為，陸方沒有就台灣議題施壓，可能是計畫十一月美中領袖在深圳會面時再提要求，定調本次峰會是美中延續互動的中繼站。

政大國關中心研究員嚴震生指出，伊朗議題這次被放大很多，反倒是在台灣議題上，雙方維持「一個對話，各自表述」的態度。他認為，此次峰會性質更像中繼站，提供美中繼續互動的動能，美中領袖確定今年還要再見面兩次，嚴震生說，十一月領袖峰會到時回到中國大陸主場，陸方可能提出更多要求。他研判，對台軍售恐是遙遙無期，至少要等到這兩次會面以後。

林子立昨天接受本報記者採訪時表示，現在美中競爭在爭奪全球霸權的桂冠，台灣是桂冠上的寶石，誰能夠得到台灣，在ＡＩ競賽上會是大大的加分。川普團隊現在把贏得ＡＩ競爭視為重中之重，也可能認為川普上次在飛機上針對台獨的說法是失分的。

淡江大學戰略所所長李大中則提醒，不要誤以為沒提到台灣，就代表輕舟已過萬重山；必須從美國後續對台灣的實際作為來判斷。他說，目前美中互動進入短期穩定，雖然雙方競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定默契，且直接的互動比過去頻密，台灣仍要審慎以對。