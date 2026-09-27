國安人士看川習會：台灣應保持戰略定力

為期三天的川習華府峰會，國安團隊全程關注。國安人士指出，中方原擬重提美中三聯合公報壓迫美方減少對台軍售，但在美方冷處理下，台海議題未成為交易焦點；但今年是美中高層近年來最經常互動的一年，未來會是「高頻率溝通、但高強度競爭」，面對美中對抗的長期化和地緣政治的更加複雜化，保持戰略定力將是台灣接下來的重中之重。

國安人士表示，這場峰會儀式隆重卻進展牛步，實質在關稅降減、高科技出口管制及對美大宗採購等議題仍原地踏步。表面上雙方坐下來談，建立某種避免立即衝突危險的護欄，實際上嗅得出「制度和價值的戰略圍剿」。

針對大陸國家主席習近平在與美國總統川普會談中喊話希望美國「堅持反對台獨」，外交部政務次長吳志中昨指出，台灣沒有台獨問題，我們的國家叫中華民國，「我們幹嘛宣布台獨？」對軍售他則強調，「希望答應的可準時發生」。