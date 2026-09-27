聽新聞
0:00 / 0:00

白宮秀川習會成果未提台灣 事實清單與陸方內容大致相同

經濟日報／ 國際中心、記者陳湘瑾／綜合報導
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平25日結束國家檔案館博物館參觀後握手。（法新社）
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平25日結束國家檔案館博物館參觀後握手。（法新社）

中國大陸國家主席習近平夫婦25日結束對美國三天國是訪問行程，白宮當天深夜發布事實清單，公布川習會多項成果，包括關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立超級智慧對話。至於台灣議題，事實清單中則是隻字未提。

中方發布的美中八點成果共識，內容也大致相同。

根據白宮的事實清單，川普與習近平讓美中貿易理事會與美中投資理事會正式運作。兩國並就建議給予雙向各300億美元非敏感商品更優惠的關稅待遇達成共識，同時成立工作小組處理農業市場准入障礙。美國出口商品包括農產品、海鮮、木製品、化妝品及醫療器材；自中國進口的商品則包括小型家電、玩具、節慶裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費品。

事實清單說，中國並將於2027年至少從美國進口1,000萬公噸煤炭，2028年再次進口至少1,000萬公噸。兩國也將透過投資委員會討論投資機會與障礙，並持續處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，目標是讓出貨量恢復至適當水準。

值得注意的是，中方只說貿易理事會，未提投資理事會；對於關稅優惠措施，美方用建議，中方用安排並要求落實的字眼。中方也未提及煤炭與雙方的出口商品，包含稀土。

事實清單說，雙方也同意以超級智慧取代人工智慧，描述相關新興技術，並成立美中超級智慧對話，就相關風險與利益交換意見。下一次交流將於2026年11月前舉行，美中也同意就超級智慧建立雙邊溝通管道。中方發布的成果共識則說，雙方同意建立中美人工智慧對話，下次對話將於11月舉行，未提及超級智慧。

地緣政治方面，白宮表示，雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，也同意任何國家或實體都不應向通過國際水道的船隻收取費用。川普並向習近平提出由美國、中國與俄羅斯展開三邊軍備控制談判，但白宮並未表示習近平已同意這項提議。中方的說法則是，兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾。

延伸閱讀

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

白宮公布川習會成果！美中互降300億美元商品關稅 隻字未提台灣

白宮公布川習會成果未提台灣 學者林子立：彼此紅線先擱置

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

整理包／川習會排場大、成果少：休兵兩月 美未回應台灣議題

相關新聞

川習會落幕 川普：與習談台灣問題

中國大陸國家主席習近平夫婦結束美國三天國是訪問行程廿六日返抵北京，路透報導，川普廿六日說，他與習近平的會談中談到台灣問題，而習近平也理解他的看法。

川普誇川習會很成功：成就非常多 期待下次會面

中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛廿五日下午一時（台灣時間廿六日凌晨一時）結束華府國是訪問，在馬里蘭州安德魯聯合基地搭專機返抵北京。東道主美國總統川普同日在社群平台發文表示，對中美而言，這都是一次友好、充滿力量且成功的會面，「我期待我們下次的會面」。

王毅：川習彼此尊重、真誠相待 中美最寶貴戰略資產

大陸國家主席習近平結束訪美昨天下午返回北京，中共政治局委員兼外長王毅表示，川普總統再次就任以來，兩國元首三次會晤、五次通話、多次書信往來，保持密切交往，「形成了彼此尊重、真誠相待的相處模式，成為中美關係最寶貴的戰略資產」。王毅也提到，中美同為聯合國安理會常任理事國，「維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任」。

AI控管協議落空…因川習都不想煞車

中國大陸國家主席習近平廿五日結束三天赴美國是訪問，美國總統川普安排的行程著重盛大排場與兩人關係，而非實質協議，外界批評，兩人浪費了讓中美人工智慧（ＡＩ）軍備競賽暫停的機會。

擱置爭議…台灣是美中紅線 學者：陸11月可能還會提

川習會落幕，台灣議題未被列入中美雙方的會談紀要。東海大學政治系教授、陸研中心主任林子立分析，這並非台灣不重要或遭到忽略，而是當台灣是中美彼此的紅線時，最好擱置爭議，否則其他議題便難以推進合作。

白宮秀川習會成果未提台灣 事實清單與陸方內容大致相同

中國大陸國家主席習近平夫婦25日結束對美國三天國是訪問行程，白宮當天深夜發布事實清單，公布川習會多項成果，包括關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立超級智慧對話。至於台灣議題，事實清單中則是隻字未提。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。