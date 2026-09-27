白宮秀川習會成果未提台灣 事實清單與陸方內容大致相同

中國大陸國家主席習近平夫婦25日結束對美國三天國是訪問行程，白宮當天深夜發布事實清單，公布川習會多項成果，包括關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立超級智慧對話。至於台灣議題，事實清單中則是隻字未提。

中方發布的美中八點成果共識，內容也大致相同。

根據白宮的事實清單，川普與習近平讓美中貿易理事會與美中投資理事會正式運作。兩國並就建議給予雙向各300億美元非敏感商品更優惠的關稅待遇達成共識，同時成立工作小組處理農業市場准入障礙。美國出口商品包括農產品、海鮮、木製品、化妝品及醫療器材；自中國進口的商品則包括小型家電、玩具、節慶裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費品。

事實清單說，中國並將於2027年至少從美國進口1,000萬公噸煤炭，2028年再次進口至少1,000萬公噸。兩國也將透過投資委員會討論投資機會與障礙，並持續處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，目標是讓出貨量恢復至適當水準。

值得注意的是，中方只說貿易理事會，未提投資理事會；對於關稅優惠措施，美方用建議，中方用安排並要求落實的字眼。中方也未提及煤炭與雙方的出口商品，包含稀土。

事實清單說，雙方也同意以超級智慧取代人工智慧，描述相關新興技術，並成立美中超級智慧對話，就相關風險與利益交換意見。下一次交流將於2026年11月前舉行，美中也同意就超級智慧建立雙邊溝通管道。中方發布的成果共識則說，雙方同意建立中美人工智慧對話，下次對話將於11月舉行，未提及超級智慧。

地緣政治方面，白宮表示，雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，也同意任何國家或實體都不應向通過國際水道的船隻收取費用。川普並向習近平提出由美國、中國與俄羅斯展開三邊軍備控制談判，但白宮並未表示習近平已同意這項提議。中方的說法則是，兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾。