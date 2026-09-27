川普稱經貿議題取得正面成果 川習年底前將再會面二次

中國大陸國家主席習近平25日結束三天訪美行程，從安德魯聯合基地返國。美國總統川普在Truth Social發文，形容此次會面充滿友誼、力量且成功，稱雙方在農業等經貿議題取得正面成果。預期雙方年底前可能再會面兩次。

習近平在茶敘時，談到預期今年兩人還會有兩次會面，川普之後也發文證實，兩人11月將在中國亞太經合會（APEC）峰會碰面，12月在美國佛州舉行的20國集團（G20）領袖峰會又會見面。

共同社報導，川普和日相高市早苗通電話，談論過去一周舉行的美中峰會內容。

川普與習近平下一次會面將是美國期中選舉之後。共和黨正面臨失去國會控制權的風險，民調顯示川普支持率跌至紀錄低點。任何權力平衡的改變，都可能削弱川普，並讓要求在台灣問題採取更強硬行動、收緊出口管制及加強限制中國企業的聲浪升高。不過，政治分裂加劇也可能造成僵局，限制華府向北京施壓能力。

彭博經濟研究指出，這場峰會排場盛大，但實質宣諸於世成果甚少，難以評估具體影響，且最重大實質成果可能在會談開始前就發生，那就是23日宣布將貿易休戰短暫延長兩個月。這可能反映出雙方摩擦仍在持續，特別是美方擔憂中國關鍵礦產出口量依舊偏低，導致雙方無法達成更大規模協議。

此外，白宮晚宴沒有大陸企業高層出席，象徵美國內部對陸企投資仍存在阻力。

影響雖較小但具新聞價值的是，習近平宣布兩隻大貓熊將進到亞特蘭大動物園。這意味中國持續依賴「貓熊外交」來改善民間交流。

台灣是最具政治敏感性考驗，檢視習近平能否促使曾把對台軍售形容為「談判籌碼」的川普改變美國政策，把長期使用的「不支持」台獨改為「反對」台獨。若川普政府採取「反對」台獨立場，可能引發國會兩黨反彈。

歐亞集團資深分析師傑瑞米．陳（音譯）表示，川普不太可能改變美國政策，「雙方對維持現狀都算相當滿意」。他認為，美方在川普12月主辦G20峰會前，公布價值140億美元對台軍售方案可能性仍很低。對中國而言，要取得成果，不一定需要川普宣布新的台灣政策。持續延後武器銷售、減少美台高層接觸，都可能提高未來逆轉政策的政治代價。