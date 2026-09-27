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川習會落幕 陸學者：雙邊可能擴大關稅豁免

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

川習會落幕，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，雙方可能進一步擴大關稅豁免及相互採購，並就貿易、投資、技術與金融進行整體性磋商；雙方同意建立AI安全風險溝通機制，也將擴大中美合作面。

觀察者網報導，吳心伯表示，習近平赴美國是訪問，有助增進中美之間戰略互信；中美在經貿、AI、兩軍關係上達成對話協調與合作共識，有助增進中美戰略共識；中美以這次訪問為核心，進行一系列高層對話、磋商、面對面接觸，這是中美戰略互動表現。總體來講，透過這三個層次推進構建「中美建設性戰略穩定關係」的目標。

對於白宮國宴安排，中方參加只有19人，之前川普也講過座位不夠多，美國各領域領軍人物都想來，川普很重視和美國商界關係，5月訪陸時也帶了很大的高規格商界代表團，「所以他要把這些位置留給美國商界，推動商界和川普政府合作」。

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