川習會落幕 陸學者：雙邊可能擴大關稅豁免

中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛廿五日下午一時（台灣時間廿六日凌晨一時）結束華府國是訪問，在馬里蘭州安德魯聯合基地搭專機返抵北京。東道主美國總統川普同日在社群平台發文表示，對中美而言，這都是一次友好、充滿力量且成功的會面，「我期待我們下次的會面」。

2026-09-27 00:31