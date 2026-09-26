川習年內兩度會晤 荷學者：影響東亞局勢促各國強化防務

美國總統川普與中國國家主席習近平今年兩度會晤。荷蘭學者分析，美中元首互動正對東亞與東南亞區域局勢造成影響，各國紛紛以強化自身國防投資、推動地緣戰略框架以因應當前局勢。

川普（Donald Trump）與習近平在台灣時間24日晚間進行雙邊會談，這是兩人在5月北京會晤後，今年二度會談。

東亞政治學者、荷蘭萊登大學助理教授魏康序（Casper Wits）接受中央社視訊訪問時分析，美中高層頻繁互動對於東亞與東南亞的區域局勢造成顯著影響，過去由美日同盟及美軍駐紮韓、日、菲所維繫的穩定安全架構，正演變為更不穩定、偏向交易導向的現況。

他說，美中高層會面繞過了穩定東亞區域的多邊架構，已引發連鎖反應。東亞、東南亞各國紛紛思考增加自身的國防投資，讓自己更加獨立於美國之外；日本積極推動「自由開放的印太」並加深對台灣關切，正是應對這股不穩定局勢的明確反應。

魏康序進一步分析，習近平長期追求「新型大國關係」，這類元首會晤是中國最喜歡的場合，因此川普基本上親手將舞台奉送。中國試圖藉由營造更多這種大國交往關係，以顛覆到目前為止維繫區域安全的多邊架構。

他說，中國真正目的在於削弱美國與東亞、東南亞國家的關係，長期目標是把美國徹底驅逐出這個區域，這意味著二戰後建立的安全架構將徹底瓦解。中國僅僅是向美國拋出一些短期利益就做到了這點，非常高明，也暴露川普在戰略思維上的薄弱。

在這種新常態之下，魏康序認為，台灣目前的應對策略走在正確方向上。一方面，台灣在華府體制內部獲得的支持極為龐大，即便美中元首會面頻繁，但從文官體系到國務卿盧比歐（Marco Rubio）等決策高層，一致強調對台政策沒有改變，顯示實質變化非常有限；台灣持續深耕這類體制化互動是最穩健的做法。

另一方面，魏康序強調，台灣在國際經濟與科技上扮演不可或缺的關鍵角色，這一點華府上下都非常清楚，台灣一旦失守且半導體產業落入中國手中，將對美國帶來毀滅性打擊。

他指出，台灣主動展現「支持台灣符合各方共同利益」的論述不但行得通，也被許多政要聽進去，認為「台灣無疑是一個不可或缺且必須予以堅定支持的夥伴」。